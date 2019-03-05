Tarhan: “Belediye meclis üyelerimizle güzel bir 5 yıl geçti”

Parti grupları adına konuşmaların yapıldığı toplantıda, oluşan birlikteliğin bundan sonraki evrede dostlukla devam edeceğine vurgu yapılırken, Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, meclis üyeleri ile güzel bir 5 yıl geçirdiklerini belirterek, hepsine teşekkür etti.

Mezitli Belediyesi Meclis Toplantısında, tüm parti grupları söz alarak, 5 yılı değerlendirdi. Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanı Nevzat Gilik, Türkiye'ye örnek olacak biçimde uyumlu bir dönemi geride bırakmış olmanın gururunu yaşadıklarını söyledi. Gilik, “Beş yılı geride bıraktık. Ben şanslıyım, sadece meclis üyesi değil, bürokrat arkadaşlarımızla farklı belediyelerde birlikte çalışma şansımız oldu. Uyumlu ve verimli bir 5 yılı geride bıraktık. Uzun yıllar üyesi olduğum parti rozetimi çıkardım ve herkese eşit hizmet etmeye gayret gösterdim. Her şeyi adaletli ve düzgün yapmaya çalıştık. 31 arkadaşımızın tamamından memnunum. Bundan sonra da belediyeye geldiğimizde eski ilgi ve alakayla karşılanacağımızdan eminim” dedi.

Adalet ve Kalkınma Partisi Grup Başkanı Ünal Kara da “Sizleri tanımaktan mutlu ve gururluyum. Başkanımızın önderliğinde bizimde katkılarımızla iyi bir dönem geçirdik. Geldik gidiyoruz. Herkese teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanı Mehmet Akif Aktaş ise görev alan tüm üyelerin bunu taşıyacak sorumluluğa sahip olduğunu vurguladı. Yapılan en güzel şeyin, tüm üyelerin rozetlerini bir kenara bırakarak hizmet üretmeye çalışması olduğunu dile getiren Aktaş, “Biz burada bir gönül ve yol arkadaşlığı yaptık. Birlikte oy birliği ile kararlar verdik. Başkanımız bize her türlü yolu açtı. Ortak kararlar aldığımız için yansıması da çok olgunlukla karşılandı. Önemli dostluklar kazandık. Alnımızın akıyla bir dönemi geride bırakıyoruz” diye konuştu.

“Tüm siyasi partiler destek verdi ve yanımızda oldu”

Toplantı bitiminde kapanış konuşmasını yapan Mezitli Belediye Başkanı Tarhan, “Yarınlarda her ne yaparsa yapsın tüm arkadaşlarımın gururla ‘Mezitli Belediyesi Meclis Üyeliği yaptım' diyebilecekleri bir dönemi geride bıraktık. Belediyemize geldiklerinde de meclis üyesi olarak o saygınlığı görmeye devam edeceklerdir. Bütün partilerin üyesi arkadaşlarımın çalışmalarından memnunum. Bunu her yerde de gururla söylüyorum. Meclis üyesi arkadaşlarım çalışmalarıyla bizim de yüzümüzü ağarttı. Biz de sembolikte olsa adımlar attığımızı biliyorum. Biz, MHP'li ve Ak Partili arkadaşlarımıza da başkan vekilliği bıraktık. Güzel bir 5 yıl geçti. Bazı arkadaşlarımızla önümüzdeki 5 yılda da görev yapmaya devam edeceğiz. Devam edemediğimiz arkadaşlarımız da halen gönüllerimizde bizim meclis üyemiz olmaya devam edecekler. Bu arkadaşlarımızla meclis üyeliği dışında da bundan sonra çalışmaya devam etmek, sosyal projelerde ortak olmak isterim. Personelimizin gözünde de ne zaman gelirlerse gelsinler meclis üyemiz olarak saygıyla karşılanacaklar. Gerçekten destek verdiniz, yanımızda oldunuz. Bundan sonra da Başkan Neşet Tarhan olarak değil, bir dostunuz olarak görüşmeye devam etmek istiyorum. Hepinize çok teşekkür ediyorum” dedi.