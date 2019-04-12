Tarhan, çocuklardan organizasyon ve kuruluşlarda görev almalarını istedi

MERSİN (İHA) – Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, kendisini ziyaret eden 4'üncü sınıf öğrencilerinden, kendilerine yönelik organizasyonlar ve kuruluşlarda görev alarak, yurttaşlık bilincini iyice kavramalarını istedi.

Mezitli ilçesinde eğitim veren özeli bir kolejin 4'üncü sınıf öğrencileri, Belediye Başkanı Tarhan'ı ziyaret etti. Belediye meclis salonunda gerçekleşen ziyarette çocuklar, Başkan Tarhan'a belediye yönetimi ve günlük yaşamıyla ilgili sorular yöneltti. Tarhan'a ‘Halk sizi neden belediye başkanı olarak seçti?', ‘Başkanlık yaparken spora ve sanata yeterince zaman ayırabiliyor musunuz?', ‘Denize rahatça girebilmemiz için projeleriniz var mı?' gibi soruların yanında, kırsal kesimde yaşayan çocuklara yönelik ve Mezitli'de kütüphanelerin geliştirilmesi için ortak yapılabilecek projeler hakkında işbirliği gerçekleştirebilecekleri fikirlerini dile getirdiler.

“Yurttaşlık bilincini iyi kavrayın”

Çocukların sorularını tek tek yanıtlayan Tarhan, onlara tavsiyelerde de bulundu. Özelikle Türkiye'nin gelişmesi için en önemli olgunun kitap okumak olduğunu vurgulayan Tarhan, çocuklardan düzenli olarak kitap okumaları konusunda söz aldı. Tarhan ayrıca, yarınların Türkiye'sinde yaşayacak olan çocuklardan doğayı koruma ve çevre için destek istedi.

Çocuklara, çevrelerinde gördükleri her şeyi sorgulamaları için nasihatte de bulunan Tarhan, “Çevrenizi iyi gözlemleyin ve bol bol okuyun. Ancak merak ederseniz ilgi duyar ve öğrenirsiniz. Öncelikle Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşlarının bu ülke için canlarını feda ederek yaptıklarını iyi anlayın. Şimdiden okulunuzda, kentinizde çocuklara yönelik organizasyon ve kuruluşlarda görev alarak yurttaşlık bilincini iyice kavrayın. Gelecekte bizim yerimizde sizler olacaksınız ve bu kenti, ülkeyi, hatta dünyayı sizler şekillendireceksiniz. Doğru şeyler öğrenirseniz güzel bir dünya kurarsınız” dedi.

Gelecekte çağdaş Türkiye Cumhuriyeti'nin bugünün gençleri tarafından şekilleneceğine vurgu yapan Tarhan, “Biz önümüzdeki dönem kültür, sanat ve eğitim ağırlıklı projelere önem vereceğiz. Başarılı bir eğitim veren Bircan Tüfekçioğlu Çocuk Gündüz Bakım Evimiz var. Geçtiğimiz günlerde hayırsever işadamımız İhsan Altunören'in, annesi Ayla Altunören adına yaptırdığı bir anaokulumuzun da temelini attık. En az 5 tane daha anaokulu yapmak istiyoruz. Eğitimin ülke gelişiminde son derece önemli olduğunu biliyor ve ona göre çalışıyoruz” diye konuştu.

Çocukları, belediye bünyesinde açılmış olan spor ve sanat kurslarına katılmaya davet eden Tarhan, onlara bir de ev ödevi vererek, ailesinde sigara kullanan çocuklardan ‘sigara içilmez' resmi yaparak evlerinin çeşitli yerlerine asmalarını istedi.