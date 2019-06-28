Tarhan: “Hedefimiz, Mezitli'yi Dünya Sağlıklı Kentler Ağına üye yapmak”

Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, iki yıldır bu yönde çalışma yürüttüklerini belirterek, “Mezitlimizi, Dünya Sağlıklı Kentler Birliği'ne üye yaparak, Mezitlililerin yaşadığı kentte mutlu olmalarını sağlamayı hedefliyoruz” dedi.

Mezitli Belediyesi tarafından Sağlıklı Kentler Komisyonu toplantısı gerçekleştirildi. Mezitli Kent Konseyi salonunda yapılan toplantıya, Belediye Başkanı Tarhan da katıldı. “Kent Sağlık Gelişim Planı” ve “Mezitli Kent Sağlık Profili” konularında hazırlanan raporların görüşüldüğü toplantıd, Mezitli'nin sağlık durumu, yaşam biçimleri ve yaşam koşulları, sosyoekonomik göstergeler, yapılı çevre ve planlama, çevre, çevre kalitesi ve koruma, toplumsal yapı ve sosyal sermaye ile eşitsizlikler konularında bilgilendirmeler yapıldı.

Toplantıda konuşan Başkan Tarhan, Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği üyesi olan Mezitli Belediyesi'nin, Dünya Sağlıklı Kentler Ağı üyelik çalışmalarına devam ettiği bilgisi verdi. Amaçlarının, yürütülen bu çalışma ile daha sağlıklı bir toplum ve daha yaşanabilir bir çevre oluşturmak adına kazanımlar sağlamak olduğunu belirten Tarhan, “Mutlu Kent Mezitli diyerek çıktığımız bu yolda biliyoruz ki, ancak sağlıklı olan insan mutlu olabilir. Mezitli Belediyesi olarak kalite yönetim sistemimizi geliştirerek sağlıklı hizmet üretebilmek için adımlar atıyoruz. Vatandaşlarımızı sağlıklı yaşam ve spora teşvik etmek amacıyla birçok projeye imza attık. Kentimizin gelişmesi için sürdürdüğümüz mücadele yurt dışında da takdir görmektedir. Dünyadaki gelişmiş kentlerde nasıl bir yaşam imkanları varsa Mezitli'de de olacaktır” diye konuştu.

Dünya Sağlıklı Kentler Birliğine üye olmak adına 2 yıldır çalışmaları sürdürdüklerini kaydeden Tarhan, “2017 yılında başlattığımız çalışmalar ile Mezitli'de sağlığın doğrudan ve dolaylı belirleyicilerine ilişkin tespitler yapılarak, Mezitli İlçesi Kent Sağlık Profili oluşturuldu. Bu kapsamda tespit edilen verilere dayanarak analiz ve sentez çalışmaları ile ‘Mezitli İlçesi Kent Sağlık Gelişim Planı' hazırlandı. Çalışmada elde edilen bulgular, problemler ve potansiyeller ile Mezitli'nin güçlü ve zayıf yönleri ile fırsatlar ve tehditleri belirlemeye yönelik çalışmalar yürütüldü. Bu raporlar ışığında Mezitlimizi, Dünya Sağlıklı Kentler Birliği'ne üye yaparak, Mezitlililerin yaşadığı kentte mutlu olmalarını sağlamayı hedefliyoruz” ifadelerini kullandı.

Başkan Tarhan, “Kent Sağlık Gelişim Planı” ve “Mezitli Kent Sağlık Profili” raporlarının hazırlanmasında emeği geçen herkese teşekkür etti.