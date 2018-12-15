Tarhan: "Her zaman işçimizin yanındayız”

Belediye olarak çalışanlarının yaşanan ekonomik koşullar altında ezilmemesi için son derece hassas davrandıkları ifade eden Tarhan, “Zaten çalışanına en yüksek asgari ücreti veren belediyelerden birisiydik. Çünkü emeğin en yüce değer olduğunu en iyi biz biliriz. Biz çalışanımızın her zaman en iyisini alması gerektiğine inanıyoruz. Sosyal yardımlar, yemek parası, ikramiye gibi benzeri haklar hariç olmak üzere en az alan çalışanımız 2 bin 200 TL net alırken, taşerondan kadroya geçen işçilerimizin ortalaması da 2 bin 980 TL'yi bulacaktır” dedi.

Tüm çalışanların sosyal haklarını kullanmalarının yanında özgür bir ortam sağlamaya gayret ettiklerini söyleyen Tarhan, “Dev yatırımları hayata geçirirken sürekli olarak çalışanların ücretleri konusunda önemli oranda iyileştirmeler yapıyoruz. Sosyal belediyecilik anlayışı ile ilerlediğimiz bu yolda, halkımıza belediyeciliğin en güzel örneklerini göstermeye devam edeceğiz. Halkımızın ve çalışanlarımızın mutluluğu için her türlü çaba ve özveride bulunuyoruz. Her zaman işçimizin yanında tavır sergiliyoruz" diye konuştu.