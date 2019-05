Tarhan: "Kitapla toplumsal ayrışmanın ve sıkıntıların önüne geçebiliriz"

Mersin Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekilliği, 1994-1997 yılları arasında Mersin İdmanyurdu Başkanlığı da yapan Hüseyin Alpan, okuduğu kitapları Mezitli Belediyesi'ne hediye etti.

Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan'ı ziyaret eden Alpan, kitaplarını bağışladı. Yaptığı hizmetler nedeniyle teşekkürlerini ileten Alpan, “Kitap okumak benim için vazgeçilmez bir olgu. Evimde çok fazla kitap birikti. Okuduğum kitaplardan başkaları da yararlansın istedim. Bana göre bu kitapları emanet edebileceğim en güvenilir yuva Mezitli Belediyemizdir” dedi.

Başkan Tarhan'ın Mezitli'yi 5 yılda çok farklı noktalara taşıdığını ifade eden Alpan, “Hiç kütüphanesi olmayan Mezitli'de yirmiye yakın noktada kütüphane ve okuma noktası var. Hiç tiyatro salonu olmayan kentimizde profesyonelce sahne alan Mezitli Belediyesi Oda Tiyatrosu var, amatör Pompei Tiyatrosu var. Amfi Tiyatro, Kültür Merkezi, Oda Tiyatrosu gibi salonlar Mezitli'yi kültür ve sanatın çekim noktası haline getirdi” diye konuştu.

Alpan'a gösterdiği duyarlılık için teşekkür eden Başkan Tarhan da Atatürk'ün “Ben çocukken yoksuldum. İki kuruş elime geçince bunun bir kuruşunu kitaba verirdim. Eğer böyle olmasaydım, bu yaptıklarımın hiç birisini yapamazdım” sözlerini anımsatarak, Mezitli'de kitap okuma oranının artırılması için yoğun çalışma yaptıklarını söyledi. Kitap okuma kültürünün yaygınlaşmasının önemini vurgulayan Başkan Tarhan, “Belediye olarak bizler her zaman kitap dostluğunun önemini vurguladık. Yaşadığımız sıkıntıların temelinde en az kitap okuyan ülkelerden birisi olmamız geliyor. Kitap okuma oranı arttıkça toplumsal ayrışmanın ve sıkıntıların önüne geçebiliriz. Sayın Alpan'a göstermiş olduğu duyarlılık nedeniyle teşekkür ediyorum. Bu kitapları en güzel biçimde kitapseverlerle buluşturacağımızdan kaygısı olmasın” dedi.

Mezitli'nin her bölgesine açtıkları kütüphanelerle kitap kenti haline geldiklerini kaydeden Tarhan, “Okumak isteyen insanlarımızın kitaba ulaşmasının önünde ki tüm engelleri kaldırmak istiyoruz. Belediyemizin birçok yerinde kütüphanemiz var. Gençlik Merkezimizde, 10 gönüllü evimizde ve Down Kafede var. Mersin'in ilk kafe kütüphanesini hayırseverimiz Alper Gürsoy'un desteği ile açtık. Hatta belki de örneğine hiçbir yerde rastlanamayacak bir olay sadece Mezitli Belediyesi'nde var. Belediyemizin girişinde ‘halkla ilişkiler' bölümüne vatandaşlarımız kitap bağışlıyor. Okumak isteyen vatandaşlarımız da bu kitapları ücretsiz olarak alabiliyor. Vatandaşlar arası önemli bir dayanışmaya imza atıyoruz. Başta Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün yazdığı Nutuk olmak üzere dünya klasiklerinden önemli eserlerin yer aldığı on binlerce kitabı belediye olarak bastırıp ücretsiz olarak dağıtıyoruz. Belediye olarak kitaba ulaşmak isteyen her vatandaşımıza destek vermeye çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.