Tarhan: "Mezitli kadınını tüm dünyaya tanıttık"

Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, Uluslararası Guangzhou Kentsel İnovasyon Ödülleri'nde şampiyon olduklarını ve Türkiye'yi en iyi şekilde temsil ettiklerini belirterek, "Nüfusumuz az ama yüreği çok büyük olan kadınlarımıza sahibiz. Mezitli kadınımızı tüm dünyaya gösterdik tanıttık. Mezitli artık kabına sığmıyor" dedi.

Çin'de düzenlenen ve dünyanın birçok ülkesinden belediyelerin katıldığı Uluslararası Guangzhou Kentsel İnovasyon Ödülleri'nde "Kadın Üretici Pazarları" projesiyle şampiyon olan Mezitli Belediyesi'nin başkanı Neşet Tarhan ve üretici kadınlar, belediye binası önünde coşkuyla karşılandı. Belediye çalışanları ve Mezitli halkı tarafından karşılanan Tarhan, "Birlikte, dayanışma içerisinde 4 yıl önce tohum ektik ve o tohum yeşerdi, büyüdü, dalları dünyayı sardı. Dünyanın en uzak ülkelerine kadar bu tohumun meyvelerini bugün hep beraber almış bulunuyoruz" ifadelerini kullandı.

"Artık tüm dünya Mezitli'yi tanıyor"

Karşılama töreninde açıklamalarda bulunan Tarhan, "Bu yarışmaya birçok yerinden 300 ülke bir o kadar belediye katıldı. İlk değerlendirme sonucunda dünyada 15 belediye finalist olarak belirlendi. Türkiye'den 15 belediye arasında sadece Mezitli Belediyesi vardı. Bu kez Çin'de 15 belediyeyi yarıştırdılar. Bu belediyeler arasında nüfusu 15-20 milyon olan dev belediyeler vardı. 5 şampiyon belediye arasında Mezitli Belediyesi de şampiyon oldu. Jüri Temsilcisi bizi şampiyon olarak sahneye davet ederken 'Nüfusu küçük, fakat yüreği büyük kadınların şehri' diye tanımladı. Gerçekten de nüfusumuz az ama yüreği çok büyük olan kadınlarımıza sahibiz. Mezitli kadınımızı tüm dünyaya gösterdik, tanıttık. Gittiğimiz Guangzhou şehrinin en büyük kulesinde gecelerinde lazerle Mezitli adı yazıldı, Mezitli kadınlarının adı yazıldı. Artık tüm dünya Mezitli'yi tanıyor. Mezitli artık kabına sığmıyor" şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından Tarhan ve üretici kadınlar şampiyonluk kupalarını konfetiler eşliğinde kaldırdı. Fotoğraf çekiminin ardından vatandaşlarla sohbet eden Tarhan, vatandaşların tebriklerini kabul etti.