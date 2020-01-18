Tarhan: “Mezitli'de asgari ücret 2 bin 600 liranın da üzerine çıkacak”

Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, CHP'li belediyelerde en düşük asgari ücretin 2 bin 500 lira olarak uygulanması isteğinden mutlu olduklarını belirtti. Tarhan, “Biz zaten çalışanlarımıza en düşük 2 bin 600 lira asgari ücret uygulaması yapıyorduk. Yeni toplu sözleşme ile bu değer daha da yükselecektir” dedi.

Mezitli'nin CHP'li Belediye Başkanı Tarhan, Kılıçdaroğlu'nun, Parti Meclisi toplantısında, “2020 yılı için CHP'li belediyelerimizde asgari ücreti 2 bin 500 lira yapacağız" sözleri üzerine bir açıklama yaptı. Kılıçdaroğlu'nun yaklaşımını olumlu bulduklarını kaydeden Tarhan, “Genel Başkanımız Kılıçdaroğlu'nun her zaman olduğu gibi çalışandan yana tutum alarak, CHP'li belediyelerde en düşük asgari ücretin 2 bin 500 lira olarak uygulanması isteği bizleri de mutlu etmiştir. Biz zaten çalışanlarımıza en düşük 2 bin 600 lira asgari ücret uygulaması yapıyorduk. Yeni toplu sözleşme ile de bu değer daha da yükselecektir” ifadelerini kullandı.

Türkiye'de yaşanan ekonomik sıkıntılardan çalışanlarının en az şekilde etkilenmeleri için hassas davrandıklarını vurgulayan Başkan Tarhan, şunları söyledi:

“Maalesef ülkemizde yaşanan ekonomik sıkıntılardan en çok belediyeler zarar gördü. Üretime yönelik hammaddelerde yaşanan aşırı fiyat artışının yanında imar düzenlemeleri sonrası inşaat sektöründe yaşanan kriz, hükümetin hazırlıksız bir biçimde hayata geçirdiği taşeron sistemiyle ilgili düzenlemenin oluşturduğu sıkıntılar gelirlerimizi düşürmüştür. Bu sorunlara rağmen çalışanımızın hakkını alması için gayret ettik. Tüm bunlara karşın tasarruf tedbirlerini uygulayan ve de önemli projelere imza atan bir belediye olduk. Güzel şeyler yapıyorsak bunda en büyük pay tabi ki değerli çalışanlarımızındır. Bu inançla çalışanlarımıza hep en iyisini verme gayretinde bulunduk. Şimdi Genel Başkanımızın vurguladığı gibi işçimizi ekonomik sıkıntıdan kurtarmak adına çalışma yapacağız.”