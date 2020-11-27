Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, “Mezitli'ye değer katacağız demiştik, gerçekten değer kattık” diyerek, Mezitli'de halkın mutlu olması konusundaki çabalarının devam edeceğini söyledi.

Mezitli Belediye Başkanı Tarhan, Mersin'de yerel yayın yapan Kanal 33 televizyonunda yayınlanan ‘Ahmet Özdemir ile Gündem' programının canlı yayın konuğu oldu. Mezitli Belediyesi Tirat Mutfak Atölyesi bahçesinde gerçekleştirilen programda Başkan Tarhan, kadın üretici pazarları, Kent İçi Tarım Projesi, Solinova Üretici Kadın Kooperatifi, Mezitli Tüketim Kooperatifi, hobi bahçeleri, çocuklara yönelik olarak hazırlanan projeler hakkında bilgiler verdi.

Mezitli Belediyesinin çalışmaları ile Mezitli'nin artık dünya çapında bilinen bir kent olduğuna dikkat çeken Tarhan, “Şu anda Mersin'deki çoğu insanın hemfikir olduğu bir konu var; Mezitli Belediyesi kadrosuyla ekibiyle kurumsallaşmış ve hizmet kadrosuyla, meclis üyeleriyle, muhtarlarıyla güzel bir ekip oluşturan kurumsal bir belediye haline geldi. Bu duruma gelmemizde en büyük pay ebette ki, çalışanlarımızın özverisi ve halkımızın bize olan güveni. 7 yıl önce göreve geldiğimizde ilk amacımızı ‘halkın güvenliğini sağlamak' olarak belirlemiştik. Altını çizerek söylüyorum; halkın güvenini sağlamadan hiçbir belediye başkanının başarılı olma şansı yoktur. İkincisi, herkese gerçekten eşit mesafede olmak gerekir. Birtakım marjinal düşünceli insanlar olabilir. Bizim de kabul etmediğimiz ama hoş gördüğümüz düşünceye sahip olan insanlar olabilir ama halkın geniş kesimini ortak paydada buluşturmak istedik. Siyasi düşüncesi ne olursa olsun Atatürk ilkelerine inanan, cumhuriyet değerlerini, gerçek demokrasiyi, parlamenter sistemi savunan tüm insanları, hangi partiden olursa olsun kucaklayalım dedik. Bunda da başarılı olduğumuza inanıyorum” dedi.

Mezitli'de ikamet eden herkesin yaşadığı kentte mutlu olmasını hedeflediklerine vurgu yapan Tarhan, “Kentin kimliğinin, kültür ve sanat kenti olmasını istedik. Bu hep böyle olacaktır, çünkü Mezitli'nin özelliği ve yapısı bu. ‘Mezitli'ye değer katacağız' demiştik, gerçekten değer kattık. İnsanları mutlu etmek elbette ki zor bir şey; bunun sonu da yok ama elimizden geldiğince gerek kültür sanat kenti olması gerekse halkın mutlu olması konusundaki çabalarımız devam edecek” diye konuştu.

Son günlerin en fazla gündeme gelen konularının başında gelen kadına şiddete yönelik sorunu Mezitli'de büyük ölçüde çözdüklerini ifade eden Tarhan, “Göreve gelirken çalışmalarımızın öznesini kadınlarımız oluşturuyordu. Artık Mezitlili kadınlarımız tüm Türkiye'de bilinir hale geldiği gibi dünyaya da duyurmaya devam ediyoruz. Kadınların siyasi yönden bir yerlerde olması gerektiğine inanıyorum. Güney Amerika ülkesinde bir köylü kadının bir bakan olduğunu okuduk birkaç gün önce. Benim de hayalim işte buydu. Türkiye'de de parlamentoda üretici kadınların söz sahibi olması gerekiyor. Bu dönem 54 tane yasa teklifi verilmiş parlamentoda, bunlardan birisi sadece kadınlarla ilgili. Oysa orada üretici kadınlarımız olsa, üreticilerin sorunları daha iyi Türkiye'ye ve dünyaya duyurulur, kadına şiddet konusunda daha çok yol alırız, çünkü insanların mutlu olması lazım. Ekonomik yönden güçlü olduğu zaman, bu mutluluğa giden bir yoldur. Birçok olumsuz olay da biliyorsunuz ki; büyük ölçüde ekonomik sorunlara yol açıyor. Ne zaman kadınlarımız daha özgür olur, ekonomik yönden güçlü olur birçok sorun aşılır. Kadınlarımız başta olmak üzere mutlu aile tablosu ortaya çıkar diye düşünüyorum” ifadelerini kullandı.