İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Tarhan, öğretmenlere çiçek dağıttı

Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla Mezitli Belediyesi Bircan Tüfekçioğlu Çocuk Gündüz Bakımevi’nde görev yapan öğretmenlere sürpriz yaparak çiçek dağıttı.

Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla Mezitli Belediyesi Bircan Tüfekçioğlu Çocuk Gündüz Bakımevi'nde görev yapan öğretmenlere sürpriz yaparak çiçek dağıttı.


Mezitli Belediyesi Bircan Tüfekçioğlu Çocuk Gündüz Bakımevi'nin açılmasıyla birlikte velilerin büyük ilgisini çektiğini söyleyen Tarhan, "Zorlu şartlar altında hayata geçirdiğimiz çocuk gündüz bakım evimiz öğretmenlerimizin büyük özverisiyle çok iyi bir yere geldi. Ben de her bulduğum fırsatta okula gelerek çocuklarla bir arada olmaya gayret gösteriyorum. Bu vesile ile başta Başöğretmen Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm öğretmenlerin 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutluyorum" dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.