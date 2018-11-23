Tarhan, öğretmenlere çiçek dağıttı

Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla Mezitli Belediyesi Bircan Tüfekçioğlu Çocuk Gündüz Bakımevi'nde görev yapan öğretmenlere sürpriz yaparak çiçek dağıttı.

Mezitli Belediyesi Bircan Tüfekçioğlu Çocuk Gündüz Bakımevi'nin açılmasıyla birlikte velilerin büyük ilgisini çektiğini söyleyen Tarhan, "Zorlu şartlar altında hayata geçirdiğimiz çocuk gündüz bakım evimiz öğretmenlerimizin büyük özverisiyle çok iyi bir yere geldi. Ben de her bulduğum fırsatta okula gelerek çocuklarla bir arada olmaya gayret gösteriyorum. Bu vesile ile başta Başöğretmen Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm öğretmenlerin 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutluyorum" dedi.