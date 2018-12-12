Tarhan, sendika yöneticileriyle bir araya geldi

Tüm Bel-Sen Genel Başkanı Erdal Bozkurt ve yönetim kurulu üyeleri Mezitli Belediyesi'ni ziyaret ederek Başkan Neşet Tarhan ve çalışanlarla bir araya geldi.

Toplantıda konuşan Bozkurt, Mezitli Belediyesi'nin Türkiye'de çalışanlarının özgürlüklerine önem veren belediyelerin başında geldiğini söyledi.

Çalışanların hakkını alma konusunda gereken hassasiyeti göstermesi nedeniyle Başkan Tarhan'a teşekkür eden Bozkurt, “Türkiye'nin içerisinde bulunduğu şartlar göz önüne alındığında, Mezitli Belediye Başkanımız Neşet Tarhan'ın gösterdiği bu hassasiyet son derece önemlidir. Kendisiyle uyum içerisinde çok uzun yıllar çalışmayı umut ediyoruz” dedi.

Ülkede yaşana ekonomik krizin etkilerine dikkat çeken Başkan Tarhan ise “Maalesef yaşadığımız ekonomik krizde en çok belediyeler zarar gördü. En büyük kesinti belediyelerin paylarında yaşandı. Ancak kent yöneticileri olarak bu bahanelere sığınmak durumunda değiliz. Biz Mersinlilere hak ettiği hizmetleri sunarken, çalışanlarımıza elimizden gelenin en iyisini vermek zorundayız” diye konuştu.

Mezitli'de yaşayan herkesin yaşadığı kentte mutlu olması için çalıştıklarının altını çizen Başkan Tarhan, “Geride kalan 5 yıla baktığımızda çok büyük projeleri başarıyla gerçekleştirdiğimiz görülecektir. Kültürel ve sanatsal çalışmaların yapıldığı amfitiyatro, kaba inşaatını bitirdiğimiz kültür merkezi, kadın danışma evi, ana okulu, 5 gençlik merkezi, 2 aktif yaş alma merkezi, 12 gönüllü evi, 9 kadın üretici pazarı, 5 hobi bahçesi, emekli evi, yaşlı bakım merkezi, kafe, kütüphane ve Down Kafe gibi çok sayıda projeye imza attık. 40 jakaranda koruluğu yaptık. Bunların tamamını borçsuz kendi kaynaklarımızla yaptık. Bunları yaparken de çalışanlarımızın ekonomik sıkıntılardan en az etkilenmesi için elimizden gelenden fazlasını vermeye çalıştık. Umuyoruz ki, ülkemizde yaşanan sıkıntılar bir an önce son bulur da çalışanlarımıza çok daha fazla imkanlar sunabiliriz” ifadelerini kullandı.