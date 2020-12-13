Tarhan: "Tarımsal üretimi kentin merkezine taşıdık"

Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, tarımsal üretim alanında çok büyük mesafe kat ettiklerini ve üretimi kentin merkezine taşıdıklarını belirterek, "Hem kent içerisinde tarımsal üretimin yapılabileceğini gösterdik hem de boş arsaların kötü görüntüsü yerine doğal bir yeşil örtü oluştu" dedi.

Tarhan, Mezitli Üretici Kadın Kooperatifi ile birlikte sürdürdükleri kent içi tarım hamlesini katıldığı bir radyo programında anlattı. Programa telefon ile bağlanan Tarhan, projenin başlangıcından bu güne kadar geçen süreçte yaşadıklarını dile getirdi. Konuşmasına Albert Einstein'ın, 'Tarımı ihmal eden ülkeler intihar ediyor demektir. Gelişmiş ülkelerin semalarında ne kadar çok uçağın uçtuğu değil ne kadar çok arının uçtuğu önemlidir. Eğer arılar ölürse sonraki yıllarda insanlar ölür' sözlerini hatırlatarak başlayan Tarhan, “Dünyada tarımın önemi yaşadığımız virüs salgını ile çok daha fazla kendisini göstermektedir. Böylesi önemli bir bilim adamı daha o yıllarda tarımın önemine dikkat çekmiştir. Türkiye'de maalesef biz tarımsal alanları ve ormanları hızla imara açmaya devam ederken, Avrupa'da ‘eko kentler' diye bir kavram gelişti. Kentlerin çevreciliği, tarımsal üretimi gibi konularda kafa yoruyorlar. Bizlerde bu bilinç maalesef henüz gelişmiş değil. Bunu Mezitli'de başlatmak istedik. Çünkü Mezitli'nin bu yönde bir avantajı vardı. Kentin pek çok bölgesinde 5-10 dekarlık arsalar boş duruyordu. Sahibiyle görüşerek inşaat yapılıncaya kadar bu boş imarlı arsaları tarımsal alanda kullanmak için izin aldık. Mezitli Üretici Kadın Kooperatifi ile birlikte bu arsaların büyük bölümüne uzun süreli olmayan, tarımsal üretimler gerçekleştirdik. Bu yolla kent içerisinde tarım için alt yapı oluşturmuş olduk” diye konuştu.

Tarımsal üretim alanında çok büyük mesafe kat ettiklerini ifade eden Tarhan, vatandaşların sahip çıkmasıyla projenin hızla büyüdüğünü belirterek, “Halkımız buna büyük ilgi gösterdi ve destek verdi. İlk etapta enginar ve saleple başladık. Daha sonra mısır, mevsimlik sebzelerle üretim ağımızı genişlettik. Hem kent içerisinde tarımsal üretimin yapılabileceğini gösterdik hem de boş arsaların kötü görüntüsü yerine doğal bir yeşil örtü oluştu. Verimi çok yüksek, ilgi çok iyi. Özellikle orada çevrede oturan vatandaşlar büyük destek verdi. Evinin balkonundan görüp, tohum alınması için belediyemize küçük miktarda da olsa bağışta bulunan vatandaşlarımız oldu. Satış sıkıntısı yaşanmıyor. İşin başka bir ilginç yönü de Mezitli Üretici Kadın Kooperatifimizin başında olan kişi Ayşe Gül Yılgör, bir finans profesörü. Çok farklı kesim ve mesleklerden insanlar toprakla uğraşır hale geldiler” ifadelerini kullandı.

Bu projenin pek çok yan faydasının da bulunduğuna dikkat çeken Başkan Tarhan, “Bu arsalarda sadece üretim yapılmıyor önemli oranda da istihdam sağlanıyor. Bu arsalar belirli parsellere bölünerek kadınlarımızın tarımsal üretim yapmasının ve ekonomik kazanç sağlamasının önünü açıyor. Bu şekilde Mezitli olarak çok fazla kazanca sahip olduk. Hem kent yemyeşil oldu, hem üretimde kullanma imkanı bulduk hem de kentte yaşayan insanlarımızın toprakla, tarımla uğraşmasının önünü açmış olduk” şeklinde konuştu.

Mezitli Belediyesinin tarımsal alanda çok fazla projesinin olduğunun altını çizen Tarhan sözlerini şöyle sürdürdü: "Bizim zaten 60 jakaranda koruluğumuz, zeytin, kayısı, portakal bahçemiz, çocuklar için ve büyükler için 7 farklı noktada hobi bahçelerimiz var. İki tane daha yakında hayata geçecek. Gönüllü seramız, mutlu yaşam köyümüz var. Sebze meyve her şey üretiyoruz. Yine kent tarımında da kadınlarımıza ağırlık veriyoruz. Mezitli'nin kırsal kesiminde yaşayıp da üretimde bulanan 700'e yakın kadının yer aldığı Kadın Üretici Pazarlarımızın yanında Kent İçi Tarım Projemizi de hayata geçirerek tarımsal üretimi taçlandırmış olduk. Kadın çocuk, hangi yaşta olursa olsun toprakla buluşsun istiyoruz. Biz tarımsal üretimde bulunmak isteyen herkes için destek vermeye hazırız. İsterse evinin balkonunda, çatısında bile tarımsal üretim gerçekleştirebilir. Kim tarım yapmak istiyorsa, özellikle de ‘işsizim' diyorsa her türlü desteği vermeye hazırız. Son yıllarda bu virüs salgını döneminde tarımsal gıdaya erişim zor. Fiyatlar çok yüksek, biz bu şekilde vatandaşımızın ekonomisine de katkı sunuyoruz. Daha organik, daha ucuz ve daha taze gıdaya ulaşabilsin istiyoruz.”