Tarhan: “Tüm kesimlerin beklentilerini karşılayacak bir plan için hassas davranıyoruz”

MERSİN (İHA) – Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, ilçenin gelişimi, sorunların çözümü ve yeni iş olanaklarının açılması için bir an önce 1/1000'lik imar planını hazırlayarak meclisin onayına sunmak istediklerini belirterek, ““Tüm kesimlerin beklentilerini en iyi şekilde karşılayarak ilçemizin gelişmesinin ve iş olanaklarının açılması için hassas davranıyoruz” dedi.

Mezitli Belediyesi 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Revizyon Çalışmaları kapsamında bilgilendirme toplantısı yapıldı. Başkan Neşet Tarhan'ın yanı sıra belediye meclis üyeleri, ilgili belediye görevlileri ve ilçede iş yapan sektör temsilcilerinin katıldığı toplantıda, Mezitli Belediye Başkan Yardımcısı Yaser Gündüz ve İmar Müdürü Arzu Bitigen tarafından planın süreciyle ilgili bilgiler aktarıldı.

“Hassas davranıyoruz”

Toplantının açılış konuşmasını yapan Başkan Tarhan, Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanan ve önümüzdeki 20 yılın 1/5000'lik imar planının sağlıklı bir şekilde uygulanabilmesi için ilçe belediyeleri tarafından yasal süre içerisinde 1/1000'lik planın hazırlanması gerektiğini söyledi. Planı hazırlarken belirli bölgelerin aciliyetine göre programlama yaptıklarını ifade eden Tarhan, “Tüm kesimlerin beklentilerini en iyi şekilde karşılayarak, ilçemizin gelişmesinin ve iş olanaklarının açılması için hassas davranıyoruz” diye konuştu.

Mezitli'nin planını hazırlarken tüm çevrelerin gereksinimlerini düşündüklerini vurgulayan Tarhan, “Biz planımızı daha önce Büyükşehir Belediyesi'nin hazırladığı 1/5000'lik plana uygun hale getireceğiz. Bunun yanında diğer ilçelerin de buna uyumlu planları paralel şekilde hazırlaması gerekiyor. Bu planları bir an önce hazırlayarak yatırımların önünü açabilmeliyiz” ifadelerini kullandı.

“1/5000'lik plan 20 yılın gereksinimlerini karşılamaya yetmeyecek”

Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanan 1/5000'lik planın düşünüldüğü gibi önümüzdeki 20 yılın gereksinimlerini karşılamaya yetmeyeceğine vurgu yapan Tarhan, şunları söyledi: “Hazırlanmış olan plan 20 yıl sonrasını değil, ancak bugünün gereksinimlerini karşılayabilecek ölçektedir. Bu nedenle ben Büyükşehir Belediye Meclisinde plan onaylanırken olumsuz yönde oy kullandım. Zaten o dönem Büyükşehir Belediye Başkanı olan Sayın Burhanettin Kocamaz da planın içine sinmediğini söyleyerek asıl sıkıntıyı ortaya koymuştur. Ancak haksızlık etmemek gerekiyor, böylesi büyük planlar hazırlarken herkesin gönlünü etmek mümkün olmayacaktır. Kentin gelişiminde geç kalmamak için rahatsızlıkları en aza indirecek şekilde biz de dikkatli davranacağız. Çünkü Mersin'in bekleyemeyecek sorunları var. Ulaşım sorunu, sanayinin kalkması hemen yapılması gereken işlerdir. Biz de bir an önce 1/1000'lik planı bitirip meclisimizin onayına sunarak zaman kaybetmemeye çalışıyoruz.”