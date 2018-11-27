Tarhan: "Üç merkezli bir şehir oluşturuyoruz"

Tarhan, Mezitli Belediyesi'nin yeni hizmet binasının tanıtım toplantısında yaptığı açıklamada, yeni binanın 'yaşayan bir belediye anlayışı' ile 7 gün 24 saat açık olarak vatandaşlara hizmet edeceğini belirtti. Oldukça şeffaf ve açık bir belediye binası inşa ettiklerini kaydeden Tarhan, bütün odaların camlı ve aydınlık olduğunu ifade etti. Binanın 1 yılda tamamlandığını söyleyen Tarhan, "Kendi yağımızla kavrulduk ve bu belediye binasını yaptık" dedi. Tarhan, Mezitli Belediyesi'nin 2018 bütçesinin 120 milyon TL olduğunu, yeni binanın ise 20 milyon TL'ye mal edildiğini belirtti.

Eski belediyenin bulunduğu binanın ticaret alanı olarak işaretlendiği bilgisini veren Tarhan, "İlçeyi 3 merkezli bir şehir yapıyoruz. Yeni belediye hizmet binasının olduğu bölge, kaymakamlık binası ile birlikte ayrı bir merkez olacak. Eski binanın olduğu yer ikinci bir merkez, Tece otoban bölgesine yapılacak sanayi siteleri ile de üçüncü bir merkezi orada oluşturacağız. Eski belediye binasının olduğu yer, çok büyük bir finans kaynağı alacak. Bir ara yurt olarak düşündük ama çok sağlam olmayan bir yapı olduğu için sorumluluğu alamadım. Türkiye'de olduğu gibi Mersin'de de 1999 yılı öncesi yapılar son derece depreme dayanıksız yapılar. Eski belediye binasını diğer yapacağımız işlere finans kaynağı olarak değerlendirmeyi düşünüyoruz" diye konuştu.

Yeni planda bir metrekare tarım alanını bile imara açmadıklarını vurgulayan Tarhan, " Son 2.5-3 yıldır belediye meclisine imar planı tadilatı gelmemiştir. Belediye meclislerinde görüşülen konuların yüzde 90'ı imar planı tadilatıdır. Ama artık herkes öğrendik ki, bu belediyede farklı yollardan plan tadilatı yapılmıyor. Çünkü bunlar rant oluşturmaya yönelik. Gerçekten Mezitli Belediye Meclisi örnek çalışmalar gösterdi, örnek oldu. Yaklaşık 5 yıl oluyor, 1 tek metrekare yeşil alan belediye hizmet alanı imara açılmadı. Ayrıca imarlı yerlerde de bir metrekare yer için dahi imar artışı yapılmadı. 1 metrekare kimseye rant sağlamadık" ifadelerini kullandı.

Belediyeyi 20 milyon TL borçla devraldıklarını kaydeden Tarhan, şöyle devam etti; "Şuan kimseye borcumuz yok. Kültür Merkezimizin kaba inşaatı bitti. 12 tane gönüllü evi, amfi tiyatro, gençlik merkezi, hobi bahçesi, anaokulu, 40 tane koruluk, aktif yaşlanma merkezleri gibi sayamayacağımız bir hayli işler yaptık. Köylere bile kütüphane açtık. Belediye bütçemiz yüzde 100 gerçekleşiyor. Önümüzdeki yılın bütçesini de 150 milyon TL olarak belirlerdik.190 bin nüfusumuz ve kayıt dışı 65 bin Suriyelimiz var."