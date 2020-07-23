Tarhan: "Ülkemizin aydınlık geleceği için gençlerin eğitimini önemsiyoruz"

Liselere Geçiş Sınavı'nda (LGS) büyük başarı kazanarak özel bir lisede yüzde 100 bursla okumaya hak kazanan Berhan Yirci, Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan'ı ziyaret etti.

Başkan Tarhan, babası Yunus Yirci ile gelen Berhan Yirci'ye Mustafa Kemal Atatürk tarafından kaleme alınan, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurtuluşu, kuruluşu ve gerçekleştirilen devrimlerin anlatıldığı Nutuk kitabı ve akıllı telefonlar için kablosuz şarj aleti hediye etti. 15 Temmuz Şehitleri Ortaokulu öğrencisi olan Berhan Yirci, başarısında, Başkan Tarhan'ın Mezitli için yaptıklarının payının büyük olduğunu söyledi. Yirci, "Öğrenim gördüğüm dönemde başkanımızla sık sık bir araya gelme fırsatı bulduk. Okulumuzu ziyaretinde, Fitnat Gürsoy Kafe Kütüphanemizde yaptığımız okuma etkinliğimizde, bizim için hayata geçirdiği, çocuk hobi bahçemizde ve Mezitli Belediyesine gerçekleştirdiğimiz okul gezimizde başkanımızın söylemleri, bize çizdiği hedefler çalışmamın yönünü belirledi. Son derece etkilendim. Kazandığım haberini alınca da ilk olarak bunu Başkanımızla paylaşmak istedim. Bize kattığı her şey için teşekkür ederim” dedi.

Oğlu Berhan'ın, sürekli olarak Başkan Tarhan'la ve yaptıklarıyla ilgili şeyler anlattığı bilgisini veren baba Yunus Yirci ise “Bir gün geldi, Kafe Kütüphaneyi anlattı başka bir gün, başkanımızın sigara içen ailelerle ilgili tavsiyelerini anlattı. Çocuk hobi bahçesinde diktikleri sebzeleri anlattı. Bize, ‘Başkan Neşet Tarhan'ı ziyaret ederek okul kazandığımı anlatmak istiyorum' dediğinde hiç şaşırmadık. Sağ olsun başkanımız bizleri kırmadı ve Berhan'ın unutulmaz bir anıya daha sahip olmasını sağladı. Başkanımızla beraber fotoğraf çektirdik. Başkanımıza ne kadar teşekkür etsem azdır” diye konuştu.

Gençlerin başarılarını gördükçe çok büyük mutluluk yaşadıklarını söyleyen Başkan Tarhan da “Her gün yeni bir başarılı gencimizle bir araya gelmekten dolayı son derece mutlu oluyorum. Çağdaş Türkiye Cumhuriyeti'nin geleceği olan gençlerimizin çalışma azmi ve başarıları bizleri daha çok motive ediyor. Elimden geldiğince özellikle okullarımıza destek vermeye çalışıyor, eksiklerini gidermek için çaba sarf ediyoruz. Üniversiteyi kazanan tüm gençlerimize her yıl düzenli olarak eğitim yardımı yapıyoruz. Gençlerimize daha iyi bir gelecek sağlamak en büyük hedefimiz ve onlar aydınlık Türkiye'nin teminatıdır” şeklinde konuştu.