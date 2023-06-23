Tarhan'dan bayramlaşma töreninde sözleşme sürprizi

Çeşitli ikramların bulunulduğu törende özverili çalışmalarından dolayı çalışma arkadaşlarına teşekkür eden Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, 1 Temmuz 2023 tarihinden itibaren geçerli olacak yeni toplu sözleşmenin müjdesini de verdi. Yetkili sendika ile görüşmelerin sürdüğünü ifade eden Tarhan, çalışanları son derece mutlu edecek bir sözleşme imzalanacağının altını çizdi.

"Belediye yatırımlarımız sorunsuz devam ediyor"

Mezitli'nin kocaman bir aile olduğunu ve bu ailenin çekirdek ailesini belediye çalışanlarının oluşturduğunu dile getiren Tarhan, “Bu yıl ile birlikte tam 10 yıldır çok verimli ve uyumlu bir çalışma yürütüyoruz. Mezitli'de yaşayanlar çalışanlarıyla birlikte kocaman bir aileyiz. En üstte çalışanlardan sokakları süpüren, parklara çiçek diken çalışanlarımıza kadar el ele daha güzel, daha mutlu bir Mezitli oluşturmak için çalışıyoruz. İşimizi de kentimizi severek büyük bir mutlulukla ve zevkle yapıyoruz. Çalışanlarımızdan başlayarak, bu aile içerisinde yeşerttiğimiz mutluluğu tüm Türkiye'nin görmesini istiyoruz. Bu bağlamda Mezitli'mizi güzelleştiren çalışanlarımıza en iyiyi vermek için de gayret gösteriyoruz. Yatırımlarımız sorunsuz bir biçimde ilerliyor. Ekonomik olarak sıkıntımız yok ve maaşlarımızı gününde ödüyoruz. 1 Temmuz'da yapılacak toplu sözleşmeden sonra da kaynaklarımızı değerlendirerek çalışanlarımıza daha fazlasını vermek elbette ki bizim elimizde” dedi.

"Türkiye'ye örnek bir belediyecilik örneği sergiliyoruz"

Belediyenin tüm birimlerinde çalışan personelden memnun olduğunu vurgulayan Tarhan, “Mezitli Belediyesi, Türkiye'ye örnek oldu ve sizlerin özverili çalışmaları neticesinde çok güzel yerlere geldik. Mezitli çok hızlı büyüyen bir kent. Doğal olarak bu da daha fazla çalışmamıza yol açıyor. Muhtarlarımızdan, meclis üyelerimizden, başkan yardımcılarımız ve birim müdürlerimizden memnunuz. Özellikle kadın çalışanlarımız olmak üzere arazide Mersin'in sıcağında çalışan arkadaşlarımız çok gayretli ve çalışmalarını hassasiyetle yapıyorlar. Planlı bir şekilde gidiyoruz ve en başarılı belediyelerden birisiyiz. Tabi ki buradaki en büyük güç çalışma arkadaşlarımızdır. Tüm çalışma arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Bu duygu ve düşüncelerle belediye çalışanlarımız ve tüm vatandaşlarımızın bayramını kutluyor, gönenç içerisinde, sağlık kaygısı olmadan, bir arada geçireceğimiz, nice bayramlar diliyorum” diye konuştu.