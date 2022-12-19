Tarhun, Narduvan Bayramı kutlamasına katıldı

Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, bugün 108 yaşında olan ve Mersin'e yerleşen ünlü Sümerolog ve tarihçi Muazzez İlmiye Çığ ile birlikte Orta Asya Türklerinin yeni yıl geleneği Nardugan Bayramını kutladı.

Özellikle çam ağacı geleneğinin Türkler'de çok önemli olduğuna vurgu yapan Muazzez İlmiye Çığ, “Her devirde Türkler çam ağacına büyük önem verir, özel günlerde süslerlerdi. Ben sonradan öğrendim Anadolu'da kızlar gelin giderken çeyizine çam dalları koyarlarmış. Binlerce yıllık geleneğimiz olan şeyler kuşaktan kuşağa ulaşmış” dedi.

Hangi yaşta olursa olsun Muazzez ilmiye Çığ'ın bilgileri ile insanları geliştiren iyi bir öğretmen olduğunu ve herkese umut aşıladığını belirten Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan da “Muazzez İlmiye Çığ tüm hislerime tercüman olmuştur. İyi ki Mersin'e gelmiş ve yanı başımızda aydınlık fikirleri ile yol göstericimiz olmaya devam etmektedir. Yakından tanıma fırsatını bulmuş olmaktan dolayı ayrıca mutluyum. Sık sık ziyaretine gelmeye özen gösteriyorum. Özellikle gençlere ve aslında herkese yönelik anlattıkları çok değerli ve yol gösterici" diye konuştu.

Narduvan Bayramını da Çığ'ın çocuklara yönelik yazdığı bir kitaptan öğrendiklerini ifade eden Başkan Tarhan, “Çocuklar için yazılmış ama asıl büyüklerin okuması gereken bir kitap. Bizler de bilmiyorduk bunun gibi daha pek çok geleneğimiz olduğunda haberimiz bile yoktu. Hala üreten, düşünen ve Türkiye'miz için bir şeyler vermeye çalışan ender insanlardan birisiyle tanışıyor olmaktan son derece mutluyum. Bundan herkesin ders alması gerekiyor. Kendisini çok seviyoruz” ifadelerini kullandı.