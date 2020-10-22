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Tarihi çömleği satmak isteyen 2 şüpheli jandarma ekiplerince yakalandı

Mersin’in Silifke ilçesinde kaçak kazı sonucu çıkardıkları tarihi çömleği satmaya çalışan 2 şüpheli, jandarma ekiplerince yakalandı.

Mersin'in Silifke ilçesinde kaçak kazı sonucu çıkardıkları tarihi çömleği satmaya çalışan 2 şüpheli, jandarma ekiplerince yakalandı.


İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, bir istihbaratı değerlendiren Silifke İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Balandız Mahallesi'nde kaçak kazı sonucu çıkardıkları tarihi çömleği satmaya çalışan iki şüpheliyi takibe aldı. Zanlılar, ellerindeki tarihi eseri satmak istedikleri sırada suçüstü yakalandı.


Tarihi eser niteliğindeki çömlek incelenmek üzere Silifke Müze Müdürlüğüne teslim edilirken, adliyeye sevk edilen şüpheliler serbest bırakıldı.

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