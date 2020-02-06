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Tarihi Dağpazarı Kilisesi'nin bir kısmı yağışlardan yıkıldı

Mersin’in Mut ilçesi Dağpazarı Mahallesi’nde İmparator Zenon tarafından 746 yılında tekrar imparator olması şerefine yaptırılan Dağpazarı Kilisesi’nin bir bölümü, şiddetli yağışlar nedeniyle yıkıldı.

Mersin'in Mut ilçesi Dağpazarı Mahallesi'nde İmparator Zenon tarafından 746 yılında tekrar imparator olması şerefine yaptırılan Dağpazarı Kilisesi'nin bir bölümü, şiddetli yağışlar nedeniyle yıkıldı.


Mut Kaymakamı Muammer Köken, aşırı yağıştan dolayı bir bölümü yıkılan Dağpazarı Kilisesi'nin, etrafındaki evler için tehlike oluşturduğunu belirterek, gerekli yazışmaların yapıldığını ve çevre güvenliği için gerekli önlemlerin alındığını belirtti. Köken, Dağpazarı Kilisesi'nin bugüne kadar ulaşan kalıntılarıyla hatırı sayılır ziyaretçi potansiyeline sahip olduğunu ifade etti.

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