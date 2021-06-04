Tarihi eserleri satacaktı, jandarmaya yakalandı

Mersin'de tarihi eser niteliği taşıyan objeleri evinde bulunduran ve satmak amacıyla müşteri arayışına giren şüpheli yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, Mersin İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından tarihi eser kaçakçılığı yapan şahıslara yönelik bir çalışma gerçekleştirildi. Bu kapsamda, Erdemli ilçesinde 1 şüphelinin tarihi eser niteliği taşıyan objeleri evinde bulundurduğunu ve satmak amacıyla müşteri arayışına girdiğini tespit eden ekipler, zanlıyı yakalamak için operasyon gerçekleştirdi. Yapılan operasyonda şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelinin evinde yapılan aramada, 1 bakır çanak, 1 mermer levha, 71 bronz sikke, 1 dedektör ele geçirildi. Yakalanan şüpheli sevk edildiği mahkemece tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.