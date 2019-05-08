Tarihi Gülnar Oteli sanata kapılarını açtı

Profesör Doktor Nurseren Tor, Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından geçtiğimiz dönemde Yörük Müzesi olarak açılması planlanan ve koşulları iyileştirilerek kapılarını sanata açan eski Gülnar Oteli'nde eserlerini sergiledi.

Nurseren Tor resimlerini sergiledi

19. Yüzyılda inşa edilen Gülnar Oteli'nde ilk etkinlik ‘4. Uluslararası Akdeniz Kentleri Kültür ve Sanat Buluşması Mersin Etkinlikleri' oldu. Bu kapsamda ilk sergiyi açan Mersin Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Ana Sanat Dalı'nda öğretim üyeliği yapan Profesör Doktor Nurseren Tor, eski Gülnar Oteli'nde eserlerini sergilemekten dolayı duyduğu mutluluğu dile getirdi. Tor, yıllar sonra ilk kez sergi yapılan tarihi otelde, daha önce hiçbir yerde sergilemediği eserlerini sanatseverlerin beğenisine sundu.

Serginin açılışına Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'in eşi Meral Seçer de katıldı. Meral Seçer, Nurseren Tor ile portreleri inceleyerek bilgi aldı.

“Gülnar Oteli'ni evimiz gibi görüyoruz”

Nurseren Tor, çok sevdiği ve evi olarak gördüğü eski Gülnar Oteli'nin sanata kapılarını açmasından ve burada resimlerinin sergilenmesinden onur duyduğunu ifade ederek, "Gülnar Oteli'nin yeniden açılması çok keyifli oldu. Çünkü burayı çok seviyoruz, evimiz gibi görüyoruz. İlk serginin benim olmasından dolayı onur duydum. Bu bina için müze olacak dediler ve sonra kapatıldı. Hepimiz şaşkınlık içindeydik. Daha sonra burada sergi açma isteğimi Büyükşehir Belediyesi'ndeki ilgili arkadaşlarıma ilettim. Sağ olsunlar ilgilendiler. Buraların temizliğini üstlendiler. Işıl ışıl, pırıl pırıl oldu. Bugün de bu sergiyle başladık” dedi.

“Başkan Seçer'in kültür-sanatın yanında olmasından çok mutluyum”

Tor, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer ile tanıştığında sanata vereceği desteği samimi bir şekilde ifade etmesinden bir sanatçı olarak çok etkilendiğini ve umutlandığını sözlerine ekleyerek, “Vahap Seçer kültür ve sanatın yanında yer alacağını çok analitik, çok açık ve net söyledi. Bu konuda onu gerçekten tebrik ediyorum ve kent içinde hayırlı uğurlu olsun. Başkan Seçer'in kültür-sanatın yanında olmasından çok mutluyum. Daha güzel şeyler olacak inşallah. Mersin tasarım kenti olmayı hak ediyor. Bir Milano gibi, Barcelona gibi olabilir ve Akdeniz kenti olarak çok yakışır” diye konuştu.

Serginin, 8-12 Mayıs tarihleri arasında sanatseverler tarafından gezebileceği belirtildi.