Tarihi Laal Paşa Camii için Mersin milletvekili Şimşek devrede

Mersin'in Mut ilçesinde 630 yıllık tarihi Laal Paşa Camii'nin restorasyonu 3 yıl geçmesine rağmen bir türlü bitirilemedi. Çalışmaların durması, cami cemaati ve vatandaşlar arasında şaşkınlıkla karşılanırken MHP Mersin Milletvetili Baki Şimşek, Kültür Bakanlığı nezdinde girişimlerinin sürdüğünü açıkladı.

Adana Vakıflar Bölge Müdürlüğü'nce 05 Mayıs 2017 tarihinde restorasyonuna başlanan Tarihi Laal Paşa Camii'ndeki çalışmaların 05 Nisan 2019 tarihinde bitmesi planlanıyordu. Aradan 1 yıl 3 ay geçmesine rağmen restorasyon tamamlanmadığı gibi çalışmalar da tamamen durdu. 20 ay önce restorasyon amacıyla ibadete kapatılan tarihi cami için toplam 1 milyon 800 bin lira harcama öngörüldü.

Konuyla ilgili olarak İHA muhabirine açıklamada bulunan MHP Mersin Milletvekili Baki Şimşek, “630 yıllık ilçenin Tarihi bir camisi sahipsiz kalamaz. Bizzat ben Kültür Bakanımıza Tarihi Laal Paşa Camii hakkında bilgilendirme yapmıştım. Şimdi Bakan Yardımcısını tekrar aradım ve cami hakkında girişimde bulunmasını rica ettim. Bakanımız en kısa zamanda ilgileneceğini umuyorum” dedi.

Vatandaşlar da tarihi camideki çalışmaların yeniden başlatılarak biran önce bitirilmesini beklediklerini dile getirdiler.

Alınan bilgiye göre cami içerisindeki klimalar, imam odası, elektrik tesisatı ve buna benzer birçok eksikleri olduğu ve bu eksiklerin Adana Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından tespit edilerek tamamlanacağı bildirildi.

Laal Paşa Camii'nin tarihçesi

Laal Paşa Camii, Karaman oğulları İbrahim Bey'in emirleri ile Lala Paşa tarafından yaptırıldı. Kare planlı ve orta kubbeli olan cami düzgün kesme taşlarla inşa edildi. Kitabesine göre iki defa onarım gören caminin bahçesinde 2 adet türbe bulunuyor. Kümbetlerin birinde 3 adet, diğerinde ise 4 adet mezar yer alıyor. Evliya Çelebi Seyahat-Namesi'ne göre Laal Paşa bu kümbetlerin birisinde yatıyor.