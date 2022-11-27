Tarihi ticaret yolu yenilendi

Tarsus'un Kargılı Mahallesi ile Adana'nın Küçükçıldırım ve Büyükçıldırım mahalleleri arasında kalan ve pamuk ekiminin yoğun yapıldığı dönemlerde sık kullanılan tarihi ticaret yolu, Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin çalışmasıyla çift kat sathi asfalt ile kaplandı. Bozuk zemini nedeniyle son dönemde tercih edilmeyen 5,5 kilometre uzunluğundaki yol ağında, önce zemin iyileştirme faaliyetini yerine getiren Büyükşehir Belediyesi ekipleri, ardından çift kat sathi asfalt serim işlemini uyguladı. Yapılan çalışma neticesinde vatandaşların karşılıklı seferlerde mesafesi kısalarak, hem zamandan hem de akaryakıttan tasarruf sağlanmış oldu.

Yolun asfaltlanmasının mutluluğunu yaşadıklarını kaydeden Kargılı Mahallesi Muhtarı Münir Irgal, “Bu yapılan yol, iki vilayeti birbirine bağlayan tarihi bir yoldur. Aynı zamanda çiftçilerin de oldukça yoğun kullandığı bir yoldur. Bu yolu tekrar düzenleyen Vahap Seçer Başkanımıza çok teşekkür ediyoruz. Tüm alanlarda yaptığı başarılı çalışmalarının da devamını diliyorum” dedi.

Adana Büyükçıldırım Mahalle Muhtarı Alpaslan Ceyhan ise, “Mersin Büyükşehir Belediyesine sonsuz teşekkürler ediyorum. Burası, Tarsus'a pamuk götürdüğümüz yollarımızdan biriydi. Bütün arazilerimizin geçiş noktası, ana yollarımızdan birisi. Eskiden yol kötü olduğu için, Kargılı'ya gidip gelemiyorduk. Yenice'yi dolandığımız zaman da 20 kilometre gidiyorduk. Ama yol düzeltilince, aramız 5,5 kilometreye düştü. Her şey için teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.