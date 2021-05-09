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Tarım işçilerini taşıyan minibüs şarampole devrildi: 7 yaralı

Mersin’in Tarsus ilçesinde tarım işçilerini taşıyan minibüsün şarampole devrilmesi sonucu 7 kişi yaralandı.

Mersin'in Tarsus ilçesinde tarım işçilerini taşıyan minibüsün şarampole devrilmesi sonucu 7 kişi yaralandı.


Alınan bilgiye göre, iş dönüşünde Durmuş Köse idaresindeki 58 ACG 501 plakalı minibüs Kelahmet Mahallesi'ne geldiği sırada, sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybetti. Elektrik direğine çarpan minibüs şarampole yuvarlanırken, 12 tarım işçisinin bulunduğu minibüste 7 kişi yaralandı. Hastanelere kaldırılan yaralılardan 2'sinin durumunun ağır olduğu, 5 kişinin durumlarının iyi olduğu öğrenildi.


Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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