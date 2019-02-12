Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personeline drone eğitimi

Toroslar İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'nün teknik destek kapsamında Çukurova Kalkınma Ajansı'na (ÇKA) sunulan ve kabul edilen drone operatör eğitimi başladı.

ÇKA tarafından desteklenen proje kapsamında il ve ilçe müdürlüğünde görev yapan 35 teknik personele, 5 gün boyunca eğitim verilerek, ehliyet verilecek. Konuyla ilgili konuşan İl Tarım ve Orman Müdürü Arif Abalı, "Drone eğitim projemizin amacı, müdürlüğümüz bünyesinde çalışan teknik personel tarafından arazi toplulaştırması, ürüne dayalı veya havza bazlı desteklemeler, toprak sınıflandırılması, mera çalışmaları, doğal afet sonrası tespit çalışmaları ve su ürünleri birimimizin faaliyet sahasına giren alanlarda kontrollerin hızlı ve etkin bir biçimde yapılması, kaynakların verimli kullanılmasını ve kurum faaliyetlerinin daha hızlı ve etkin kullanılmasını sağlamaktır. Şu anda zaten ilimizde etkili ve verimli bir çalışma yürütüyoruz. Bu eğitimle birlikte bazı konularda daha iyi çalışmalar sağlayacağız. Projeyi hazırlayan Toroslar ilçe Müdürü Ali Baysal'a ve personeline teşekkür ediyorum. Eğitim tüm katılımcılara hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum" dedi.