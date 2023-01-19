Tarım ve turizm merkezi Erdemli doğalgaza kavuştu

Tarım ve turizmin merkezlerinden Mersin'de Erdemli Belediyesi'nin öncülüğünde Erdemli'nin ihtiyacı olan yatırımlar çerçevesinde yürütülen 'Doğalgaz Projesi'nde ilk gaz verildi.

Erdemli Belediyesi ile doğalgaz firması işbirliğiyle başlatılan projenin ilk etabı olan Alata Mahallesi'nde aboneliklerin açılması sonrası evlere gaz verilmeye başlandı. Gazın verildiği ilk evde Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu kahve pişirdi. Kahvelerin içildiği, evlerin ısındığı proje ile yüzler güldü. Projenin birinci etabında, bu yıl yaklaşık 23 kilometre şebeke montajı yapıldığı Alata Mahalles'nin ardından Merkez ve Akdeniz mahallelerinde de testler sonrası gazın aboneliklere açılarak bina bağlantı montajlarına başlanacağı kaydedildi.

Başkan Tollu: “Doğalgaz hayırlı olsun”

İlk gazın verilmesi aşamasında basın mensuplarıyla bir araya gelen Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, “ Erdemlimiz nihayet gazla buluştu, Erdemli 'de insanlarımızın yaşam kalitesini arttıran bir hizmeti de inşallah Erdemlimize kazandırmış olduk. Tabi burada belediyemizin emeği hassaten çok fazla. Çünkü biz Erdemli Belediyesi olarak ben belediye meclis üyelerimize hassaten çok teşekkür ediyorum. Belediyemizin alması gereken birçok gelirden vazgeçtik. Gelirden vazgeçtiğimiz gibi devletimize daha da ucuza mal olması düşüncesiyle gazdan kaynaklanan, kazıdan kaynaklanan bütün asfaltlarımızın, tamiratını, tadilatını biz yapacağız. Tabi doğalgaz hassaten Erdemlimiz için vatandaşımızın en öncelikli hizmetleri arasında. Bu Erdemli Belediyesi'nin görev sahasına girmemesine rağmen biz vatandaşımızın huzuru, vatandaşımızın mutluluğu ve yaşam kalitesinin yükseltilmesi adına gayretlerimizi sürdüreceğiz. Tabi Erdemlimiz tarım bölgesi malumunuz, tarım bölgesinde örtü altı sebze meyve üretiminde doğalgaz hem ucuz, hem de kaliteli yakıt açısından çok önemli bir ivme katacak üreticilerimiz adına da. Tabi örtü altı sebze meyve üreticilerimiz de bu konudan faydalanmasıyla alakalı yine gayretlerimizi sürdüreceğiz”dedi.

Erdemli'ye gelen gazla Çukurova'nın dört bir tarafında verilen gazın fiyatının aynı olduğunu vurgulayan firmanın Bölge Müdürü Tufan Duman, "Birim tüketimdeki kullandığımız fiyatlar da yine kurum tarafından belirlenmekte olup Çukurova, dâhilindeki Adana, Mersin, Hatay, Osmaniye ve tüm ilçeleri kapsayan alanlarda fiyatımız aynı ve sabittir”diye bilgi verdi.

Öte yandan doğalgaza abone olmak isteyen vatandaşların Erdemli Belediyesi ana bina girişinde bulunan doğalgaz danışma masasından başvuru yapabildiği kaydedildi.