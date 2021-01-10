Tarlada üretip yanı başında satıyor

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Belediye Başkanı Neşet Tarhan'ın kenti dolaşırken karşılaştığı üretici kadınlarla yapılan fikir alışverişi sonrası hazırlanan proje ile ürün hasadı yapılan arsaların yanında oluşturulan satış standı ile Mezitlililer, taze ve organik ürüne direkt tarladan ulaşabilecek. Üretici kadınları yağmur ve güneşten koruyacak şekilde dizayn edilen stantlar, ürünlerin tazeliğini koruyacak, temizlik ve satışa hazırlanmasına olanak sunacak şekilde hazırlanıyor.

Üretici Kadın Kooperatifinin dünyaya örnek olacak bir sistemle, büyük fedakarlıklar göstererek çalıştığını söyleyen Başkan Tarhan, “Mezitli Kadın Kooperatifinin yaptığı çalışmaları titizlikle takip ediyorum. Mezitlili kadınların bu girişimi Türkiye'ye örnek olacaktır. Son yıllarda ivme kazanan kooperatifçilik anlayışının yanında bu üretimi kent içersinde boş duran atıl arsalarda gerçekleştirerek örnek bir model oluşturuyorlar. Ürettikleri bu ürünlerin halka ulaşmasında yaşadıkları sıkıntıları gidermek amacıyla onlara özel dizayn edilen yeni bir stant sistemini hayata geçiriyoruz. Kooperatif üyeleri tarladan topladıkları ürünleri hemen yanı başında kurulacak stantla doğrudan halkla buluşturacaklar. Üretici kadınlarımız ve halkımızın en sağlıklı ve düzgün şartlarda alışverişini yapabilmesi için tüm ayrıntıları düşündük. Halkımıza ve üretici kadınlarımıza hayırlı olsun” dedi.

"Üreten kadınlara destek vermek en önemli görevlerimizden birisi"

Kooperatifçiliğin son yıllarda ivme kazanmasının mutluluğunu da yaşadığını ifade eden Tarhan, “Üretimin gerçek değerine ulaşmasında kuşkusuz en önemli etken kooperatifçiliktir. Mustafa Kemal Atatürk'te daha o yıllarda kooperatifçiliğin önemini çok iyi bildiğinden Silifke'de bir üretim kooperatifinin kurulmasına öncülük etmiş ve 1 numaralı üyesi olmuştur. O kadar mücadelenin arasında kooperatifçiliği de unutmamış. Günümüzde farklı ekonomik ve siyasi anlayışların kooperatifçiliği teşvik amacıyla çalışmalar yapması son derece önemlidir. Artık günümüzde kırsal ve kent çok daha fazla birbirine yakınlaştı. Biz de belediye olarak Kadın Üretici Pazarımız başta olmak üzere pek çok çalışmamızda bu yakınlaşmayı daha da artırmaya yönelik çalışmalar yapıyoruz. Ancak üreticilerin, üretimlerinin gerçek değerini kazanması için kooperatifçilik anlayışı altında buluşması gerekiyor. Buna inanmaları gerekiyor. Üretici kendisi kooperatifine sahip çıkmazsa biz ne

kadar proje geliştirirsek geliştirelim bir yere kadar başarılı olur. Kadınlarımız her zaman olduğu gibi bu işe el attı ve çok kısa sürede önemli projeler başardı" diye konuştu.