Tarsus Atatürk Gençlik Parkında tuvalet ve diğer ortak kullanım alanlarına zarar verildi

Yürüyüş pistinden çocuk oyun ve spor alanlarına kadar, doğal ortamıyla her gün birçok vatandaşın ziyaret ettiği Atatürk Gençlik Parkında yeni inşa edilen tuvaletlere zarar verildi. Tuvaletlerin kapı camını kıran kimliği belirsiz şahıs veya şahıslar, yine tuvalet girişindeki eşik taşını da yerinden söktü.

Park içerisinde bulunan bazı spor aletlerinin aparatlarına da zarar verildiği görülen çirkin saldırılarda, aynı şekilde çocuk oyun gruplarında da tahribat oluşturuldu. Büyükşehir Belediyesi ekipleri, tahribatların ortadan kalkması için çalışma başlattı.

Geride kalan günlerde de yine Mersin Büyükşehir Belediyesinin sorumluluğunda bulunan Tarsus Kültür Park, Ötüken Vadi Park ve Berdan Barajı mesire alanı bölgesinde de tuvaletlere zarar verme ve hırsızlık olayları gerçekleşmişti.