Tarsus Belediye Başkanı Bozdoğan, korona virüsü yendi

Geçtiğimiz günlerde korona virüs testinin pozitif çıktığını duyuran Mersin'in Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan'dan sevindirici haber geldi. Karantinaya alınan ve bir süredir tedavi gören Başkan Bozdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, yapılan ikinci testin negatif çıktığını bildirdi.

Tarsus Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, 19 Haziran'da sağlık kuruluşuna başvurarak Covid-19 testi yaptıran Başkan Haluk Bozdoğan, testin pozitif çıktığını ve korona virüse yakalandığını duyurmuştu.

Belediye tesisleri içerisinde bulunan, giriş ve çıkışları kapatılan konuk evinde karantinaya alınan Başkan Bozdoğan'ın tedavisi karantina sürecinde devam etti. Üç gün önce özel bir hastaneye giderek tomografi çektiren Bozdoğan, tomografi sonuçlarının temiz olduğunu açıklamıştı.

Karantinada kalmaya devam eden ve dün Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine başvuran Başkan Bozdoğan, tekrar Covid-19 testi yaptırdı. Bozdoğan, yapılan ikinci test sonucunun negatif olduğunu ve korona virüsü yendiğini sosyal medya hesaplarından duyurdu. Bozdoğan, sosyal medya hesabında şunları yazdı:”

“Değerli kardeşlerim, bugün Mersin Şehir Hastanesinde yapılan 2. Covid-19 testlerim ‘negatif' çıkmış olup, artık ‘virüs yükü' kalmamıştır. Korona virüs karantina sürecimin devam etmesinden ötürü, karantina teamüllerine uygun olarak, süreci istirahat ederek tamamlayacağım. Korona virüsün tüm evrelerinin sorunsuz bir şekilde tamamlanması, sağlık ve hijyen tedbirlerini elden bırakmadan tedaviyi sürdürmem; sürecin doğru şekilde noktalanması açısından oldukça önem arz etmektedir. Daha güzel günlerde görüşmek üzere, selamlarım.”