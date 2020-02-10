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Tarsus Belediye Başkanlığı Koşusu'nu 'Aşemez' kazandı

Tarsus Belediye Başkanlığı Koşusu’nu "Aşemez" kazandıAdana Yeşiloba Hipodromu’nda Tarsus Belediye Başkanlığı Koşusu gerçekleşti.

Tarsus Belediye Başkanlığı Koşusu'nu "Aşemez" kazandı


Adana Yeşiloba Hipodromu'nda Tarsus Belediye Başkanlığı Koşusu gerçekleşti. Kum pistte 2 bin metre mesafe üzerinden gerçekleştirilen koşuya 5 yaş üzeri 5 Arap atı katıldı. Birincilik ikramiyesi 85 bin lira olan koşuda Aşemez birinci olurken, Çelikkalkan ikinci, Bay Emir üçüncü, Hüradam isimli safkan da dördüncü oldu. Koşu sonrası düzenlenen törende, koşuyu kazanan Aşemez isimli atın sahibi Erdal Öztürk'e birincilik kupasını Tarsus Belediye Haluk Bozdoğan verdi.


Bozdoğan ayrıca, Adana Hipodrom Müdürü Bora Güralp'e bir buket çiçek takdim etti.

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