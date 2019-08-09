Tarsus Belediye Meclisi'nde işaret dili uygulaması

Tarsus Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, keman dinletisi ile başlayan meclis toplantısında, komisyon ile müdürlüklerden gelen 4 madde görüşülürken, Neziha Atay adına kayıtlı Sağlık Eğitim Kültür Turizm ve İnş. San. ve Tic. A.Ş.'nin hisselerini Tarsus Belediyesi'ne bedelsiz olarak devredilmesi ilgili teklifin görüşülmesine oy birliğiyle karar verildi. Diğer gündem maddelerinin de görüşülmesinin ardından dilek ve temenni bölümüne geçildi.

“Herkesin Tarsus'un il olması için elini taşın altına koyması gerekir”

Konuşmaların işaret dili ile tercüme edildiği meclis toplantısında konuşan Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, önümüzdeki haftalarda Mersin'de çok önemli bir çalıştay düzenleyeceklerini belirterek, "Yola çıkarken Tarsus'un il olması için çok önemli bir çalışma sergilememiz gerekiyor. Bağlı bulunduğumuz Mersin'den tarih olarak da çok eskiyiz. Deyim yerindeyse cazibe bölgesi olarak da çok iyi konumdayız. Bu kentin il olması için hepimizin elini taşın altına koyması gerekiyor" dedi.

“Tüccar gazetecilerle işim olmaz”

Bozdoğan, konuşmasını devamında son zamanlarda kendisi eleştiren birkaç gazeteciye de değindi. Kentteki gerçek gazetecileri önemsediklerini dile getiren Bozdoğan, sözlerini şu şekilde sürdürdü; “Hiçbir zaman kalemini satanla benim işim olmaz. Kalemini satmak bir yana rant için onurunu ve şerefini satanla da benim işim olmaz. Özellikle basından tabi ki hepsi değil, aralarından çıkan iki üç tane tüccar için söylüyorum. Ben ihale kanununa tam uyuyorum. Her ihale de 3 ya da 4 arkadaş bulunuyor ve hepsi de kamera kaydına alınıyor.”