Tarsus Belediye personeline 'ilk yardım' güncelleme eğitimi

Mersin'in Tarsus ilçe Belediyesi, İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu hükümleri kapsamında personeline, Türk Kızılay'ı Silifke Şubesi tarafından uygulamalı ilk yardım eğitimi verildi.

İş yerlerinde bulundurulması zorunlu olan ilk yardımcı personelin yetiştirilmesi amacıyla 2016 yılında belediye personeline verilen ilk yardım eğitiminin güncellemesi, teorik ve uygulamalı olarak gerçekleştirildi.

Tarsus Belediyesi turuncu salonda gerçekleştirilen ilk yardım eğitiminde, genel ilk yardım bilgileri, yaşam belirtileri, solunum yolu tıkanıklığı, göğüs ağrısı, kanamalar, şeker koması, kırık, çıkık, burkulmalar, zehirlenmeler, hayvan ısırıkları, hasta ile yaralı taşıma gibi konularda yapılması ve yapılmaması gerekenler anlatıldı.