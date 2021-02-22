Tarsus Belediyesi, 1 milyon Tarsus Kıvırcığı fidesini ücretsiz dağıtacak

Tarsus Belediyesi yerli tohumlar ile organik tarımı teşvik etmek amacıyla başlattığı ‘Ata Tohumu' projesi kapsamında Tarsus'a özgü kıvırcık marul fidesinin üretimine başladı. Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, “Bu yıl içerisinde yaklaşık 1 milyon fide üretimi ve dağıtımı gerçekleştirmeyi planlıyoruz” dedi.

Tarsus Belediyesi, Ata Tohumu projesi kapsamında başlattığı hamlede organik, sağlıklı ve yerli tarım ürünlerinin yeniden gün yüzüne çıkarılmasını sağlamakla birlikte bu ürünlerin üretimini yaygınlaştırmak ve çiftçilere destek olmak amacıyla bir dizi çalışma yapıyor. Bu çalışmalardan birisi de Tarsus Kıvırcık Marulu projesi olarak hayata geçirildi.

Tarsus Belediyesi Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü tarafından yürütülen Tarsus Kıvırcık Marulu projesi kapsamında marul tohumları bulundukları köylerden temin edilerek, belediyenin tesislerinde çoğaltılıp geliştirilmek üzere işleme alındı.

Hedef 1 milyon üretim

Tohum temininden çoğaltma işlemine ve fide dağıtımına kadar tüm süreç boyunca aktif olarak çalıştıklarını dile getiren Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, “Zehirsiz mutfaklar oluşturmak gayesiyle yola çıktığımız bu projede detaylı araştırmalar yaparak yöremizde bulunan organik tarım ürünlerini buluyoruz ve bu ürünleri kendi tesislerimizde, kendi işgücümüzle geliştirip dağıtıyoruz. Bu çalışmalar kapsamında geliştirdiğimiz Tarsus Kıvırcık Marul projemizde ise temin ettiğimiz tohumlardan yaklaşık 200 bin adet fide ürettik. Yaptığımız planlar doğrultusunda bu yıl içerisinde yaklaşık 1 milyon fide üretimi ve dağıtımı gerçekleştirmeyi planlıyoruz. Sağlıklı, yerli ve milli olan ata tohumlarımıza yönelik çalışmalarımız çeşitlenerek devam edecek” diye konuştu.

“Tarsus kıvırcığı, verim ve lezzet olarak diğer marul türlerini geride bırakıyor”

Tarsus kıvırcık marulunun verim ve lezzet olarak diğer marul türlerini geride bıraktığını belirten Tarsus Belediyesi Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü Ziraat Mühendisi Mehmet Özer de “Tarsus kıvırcığı, unutulmaya yüz tutmuş bir ürün çeşidimizdir. Bu ürünün en büyük özelliği yağ oranının yüksek olması ve salatalık çeşidi olarak en çok bilinen çeşit olması, hasat sürecinde yaklaşık 1,5 kiloya yakın verim vermesi ve ayrıca diğer marul çeşitlerine göre daha lezzetli olmasıdır” ifadelerini kullandı.