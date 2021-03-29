Tarsus Belediyesi 3 günde 51 hizmet ve projenin açılışını yapacak

Açılışı yapılacak hizmetler arasında Halk Market, sergi salonu, doktor muayene odaları, okuma salonları, muhtar odaları ve misafirhanelerle park ve yeşil alanlar bulunuyor.

Tarsus Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Başkan Haluk Bozdoğan'ın öncülüğünde, belediye başkan yardımcıları ve birim müdürlerinin koordinesinde, belediye çalışanlarının özverili çalışmalarıyla yapımları tamamlanıp halkın hizmetine sunulacak olan Halk Market, sergi salonu, doktor muayene odaları, okuma salonları, muhtar odaları ve misafirhanelerin açılışları 3 gün içerisinde yapılacak. Bu açılışlara ek olarak düzenlemeleri tamamlanan park ve yeşil alanların halkın hizmetine sunulmasıyla birlikte 51 adet hizmetin açılışları gerçekleştirilmiş olacak.

“Şehrimizi hizmetlerle donatacağız”

Tarsus Belediye Başkanı Bozdoğan, açılışlara ilişkin yaptığı açıklamada, Tarsus'u mevcut konumundan daha ileri seviyelere taşımak için göreve talip olduklarını ifade etti. Bozdoğan, “Halkımıza verdiğimiz sözleri yerine getirmek için çetin bir mücadeleye girdik. Önce belediyenin aksayan yönlerini tespit edip ona göre planlamalar yaptık. Bu planlama ve tasarruf tedbirleri ile birlikte hizmet dönemimizin ilk yılında belediyemizi borçlu halden kurtarmak için çalışmalara yoğunluk verdik. Bu tedbirler sayesinde müsriflikten kaçınıp doğru harcama politikası ile bir sene içerisinde belediyeyi borçlarından arındırıp kar eden bir belediye durumuna getirdik. Türkiye'de borçsuz ve kasasında parası olan ender belediyeler arasında olmaktan gurur duyuyoruz. İlk yıl hizmet yılımızda bizi eleştiren elbette oldu, ancak belediyenin borçluluğundan ötürü ihale yapamaz durumdaydık. Bu durumdayken ne asfalt alabildik ne de ihtiyaç duyulan diğer malzemeleri. Şimdi durum eksiden artıya geçti. Halkımızın daha ferah şekilde yaşam sürebileceği, daha güzel yollarda seyahat edebildiği, yeşil alan ve parklarında cıvıl cıvıl çocuk seslerinin geldiği, şehrimizin kültürel ve tarihi geçmişine ışık tutacak projelerin geliştirildiği, sanat ve eğitimin sorunsuzca sürdürüldüğü bir kent hayalimizi gerçekleştirecek güce sahip olmanın mutluluğuyla birlikte bu gururu yaşıyoruz. ‘Biz daha yeni başlıyoruz' diyerek şehrimizin tüm sorunlarını ortadan kaldıracak hamleleri yapmak için sabırsızlanıyoruz. Tabir yerinde ise şehrimizin röntgenini çektik. Çürüyen, eskiyen, aksayan ve şehre yakışmayan her ne varsa ortadan kaldırıp, yerlerine yeni ve modern hizmetleri inşa edeceğiz. Bunu yaparken muhtarlarımız başta olmak üzere halkımızın isteklerini de dikkate alarak, onların istekleri doğrultusunda çalışmalar yürüteceğiz ve şehrimizi hizmetlerle donatacağız” dedi.