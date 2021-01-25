Tarsus Belediyesi, 60 yıllık yol hasretine son verdi

Tarsus'a yaklaşık 45 kilometre uzaklıkta bulunan Kaburgediği Mahallesinde vatandaşların karşısına yıllardır problem olarak çıkan ve yaklaşık 60 yıldır çözüme kavuşturulmayan yol sorunu, Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan'ın konuya duyarlılığı sayesinde Fen İşleri Müdürlüğü ve Muhtarlık Müdürlüğü ekipleri tarafından çözüme kavuşturuldu. Yapılan bu çalışma, mahalle halkı arasında büyük sevinçle karşılandı.

Tarsus Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Başkan Bozdoğan'ın Tarsus'a bağlı 179 mahallenin eksiklerinin tespit edilmesi ve önceliğe göre aksaklıların ortadan kaldırılması için başlattığı incelemeler sırasında Kaburgediği Muhtarı İsa Gür'ün kendisine ilettiği yol sorunu masaya yatırıldı. Başkan Bozdoğan, muhtarın ve vatandaşların yol talebinin yaklaşık 60 yıldır çözüme kavuşmayan bir sorun olduğunu ve istenilen yolun 6 haneyle birlikte iki engelli vatandaşa hizmet edeceğini öğrenince ekiplere en kısa sürede bu sorunun ortadan kaldırılması talimatını verdi.

Aldıkları talimat doğrultusunda çalışmalara başlayan ekipler, 2 gün gibi kısa sürede yolun sıyırma işlemini tamamladı. Açılan yolu daha stabil ve kullanılır hale getirmek için çalışmalarını sürdüren ekipler, çalışmanın sonunda Kaburgediği Mahallesinde yol hasreti çeken vatandaşların sorununu ortadan kaldırmış olacaklar.

Çalışmaları izleyen Kaburgediği Muhtarı Gür, 60 yıllık yol sorununa çözüm olan Başkan Bozdoğan ve çalışmayı yürüten belediye ekiplerine teşekkür ederek, “Biz söylemiştik, belediyemizin hizmetleri sayesinde yolu olmadık sokağımız, ulaşılmadık evimiz kalmayacak. Hafta sonu bile bizden destek ve hizmetlerini esirgemeyen Tarsus Belediye Başkanımız Haluk Bozdoğan ve ekibi sayesinde yıllardır çözüm bekleyen yollarımıza kavuşmanın mutluğunu yaşıyoruz. Bu yolu açtırmak için büyüklerimiz, benden önceki muhtarlarımız çok mücadele etti, ancak aradan geçen yaklaşık 60 yıl gibi uzun süreye rağmen bu soruna bir türlü çözüm bulunamadı. Bu yol bizim için çok önem arz ediyordu. Yukarıda mağdur olan insanlar var, yaşlı kadınlar, dedelerimiz var, iki engelli vatandaşımız var. Yol olmayınca bir torba çimentoyu bile evlerine zor götürüyorlardı. Başkanımız Bozdoğan bu yolu açtırarak sorunumuza kökten çözüm oldu” dedi.