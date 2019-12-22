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Tarsus Belediyesi ara? filosunu g??lendiriyor

Tarsus Belediyesi taraf?ndan yol yap?m ve karla m?cadele i?in al?nan yerli ?retim greyder ilk ?al??mas?n? ger?ekle?tirdi.


Belediye Meclisinin Temmuz Ay? Toplant?s?nda, belediyeye i? makinas? al?m? i?in ?ller Bankas?'ndan kredi kullan?lmas? do?rultusunda al?nan karar neticesinde, Devlet Malzeme Ofisi'nden sat?n al?nan greyder, belediyenin ara? filosuna g?? katt?. Son al?nan greyder ile birlikte belediyedeki greyder say?s? 4 ?e y?kseldi.


Yerli ?retim greyder, Fen M?d?rl??? ekipleri taraf?ndan y?r?t?len yol bak?m, onar?m bak?m ve ?al??malar? kapsam?nda ilk b??a??n?, Ye?iltepe Mahallesi'nde kurban kesilmesi ve yap?lan dualarla topra?a indirdi.


Ye?iltepe Mahalle Muhtar? ?mamettin S?yleme'nin talebi do?rultusunda, ??rencilerin ve tar?m i??ilerinin yo?un olarak kulland??? ara yol, yeni al?nan greyder ile tesviyesi yap?ld?ktan sonra 'bypass' tabir edilen alt temel dolgu malzemesi ile kapland?. Yerli ?retim greyderin ilk ?al??mas?n? yerinde incelemek ?zere Ye?iltepe Mahallesi'ne giden Tarsus Belediye Ba?kan Yard?mc?s? Ali Erhan Okyay, ?Belediye olarak halk?m?za daha kaliteli hizmet sunmak i?in yeterli arac?m?z?n olmas?na ?zen g?steriyoruz. Ba?kan?m?z Haluk Bozdo?an'?n ?nc?l???nde ald???m?z bu greyder ile greyder say?m?z 4'e y?kseldi. Bundan sonrada devam? gelecek. Yerli ?retim greyderimiz ile ilk ?al??mam?z? Ye?iltepe'den ba?latt?k. ?l?emize hay?rl? u?urlu olsun? dedi.


Al?nan greyder, Ye?iltepe Mahallesi'nde yapt??? ?al??may? tamamlad?ktan sonra Sar?veli Mahallesi'ne ge?ti. Burada yap?lan kurban kesimi ve dualar?n ard?ndan, eskiden anayol olan, ancak otoban yap?ld?ktan sonra ara yola d?n??en yolun, alt temel dolgu malzemesini serdi.

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