Tarsus Belediyesi, aşırı tuz tüketmemeleri konusunda vatandaşları bilgilendiriyor

Tuzun fazla kullanılmasının çok ciddi rahatsızlıklara yol açacağını belirten Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, "Du¨nya Sagˆlık O¨rgu¨tu¨; hipertansiyon, kalp hastalıkları, bo¨brek hastalıkları bas¸ta olmak u¨zere obezite, diyabet ve bazı kanser tu¨rlerinden korunmak ve kemik sagˆlıgˆını olumsuz etkilememek amacıyla gu¨nlu¨k olarak tu¨ketilmesi gereken tuz miktarını gu¨nde 5 gram olarak o¨nermektedir" dedi.

Türkiye'de kişi başına düşen günlük tüketiminin 18 gram olduğunu belirten Bozdoğan, "Hic¸bir genetik yatkınlıgˆa dayanmayan ve sonradan kazanılan tuzlu yeme alıs¸kanlıgˆından kurtulmak, tuzun dogˆrudan ve dolaylı olarak neden oldugˆu hastalıklardan korunmak gerekiyor. Ekiplerimiz tarafından toplam 2 ay içerisinde 113 işletme gezilmiştir. İlc¸emiz genelinde lokanta, restoran, kebap ve lahmacun salonları bas¸ta olmak u¨zere as¸ırı tuz tu¨ketiminin azaltılması amacıyla işletmeler de uygun alanlara, daha az tuz tu¨ketimine yo¨nelik uyarı etiketleri yapıs¸tırılarak tuz tüketiminin azaltılması amaçlanmaktadır. Halk sagˆlıgˆını korumaya yo¨nelik c¸alıs¸malarımız, İlçemiz genelinde tu¨m is¸letmelerde yapılan denetim ve bilgilendirme c¸alıs¸malarıyla su¨rekli devam etmektedir" şeklinde konuştu.