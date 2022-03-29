Tarsus Belediyesi, atıkları geri dönüştürüyor

Mersin'in Tarsus İlçe Belediyesi, temiz çevre ve atıkların geri dönüşüme kazandırılması ile ilgili çalışmalarını sürdürüyor.

Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan'ın talimatıyla Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından yürütülen ‘Sıfır Atık' projesi dahilinde kent genelindeki okullarda öğrencilere sıfır atık, çevreyi korumada geri dönüşümün önemi ve doğa sevgisi anlatılıyor. Bu nedenle kentte bulunan okullarda devam eden sıfır atık ve geri dönüşüm eğitimlerinin bu sefer ki durağı Adile Onbaşı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi oldu. Tarsus Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğüne bağlı çevre mühendisleri tarafından öğrencilerin sosyo-kültürel gelişimlerinin arttırılması, geri dönüşüm, çevre ve temizlik konularında bilgilenmesi amacıyla verilen eğitimlerde, öğrenciler çevre ve atıklar konusunda bilinçlenerek daha aktif birey olma imkanı kazanıyor. Öğrencilere başta okul bahçesi olmak üzere çevre de bulunan sokak ve parklarda uygulamalı olarak atık ve çevre bilinci aşılanıyor. Eğitim sonrasında verilen bilgilerin uygulanması üzerine okul içi ve dışına geri dönüşüm atık kutuları yerleştirildi. Ayrıca öğrencilere Tarsus Barajı'nda geri dönüşüm atıkları ile uygulamalı eğitim verildi.

Eğitimler çerçevesinde geri dönüşüm, ambalaj atığı, atık yağ, atık pil gibi doğaya zarar veren kimyasalların tahribatının engellenmesi ve öğrencilerin bilinçlendirilmesi hedefleniyor.