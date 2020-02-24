Tarsus Belediyesi çalışanlarına madde bağımlılığıyla mücadele eğitimi verildi

Tarsus Belediyesi, İlçe Sağlık Müdürlüğü, İlçe Müftülüğü, Mersin Barosu Tarsus Temsilciliği ve Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde gerçekleştirilen eğitim, meclis toplantı salonunda düzenlendi. Hizmet içi eğitim seminerinde belediye personeline, İlçe Sağlık Müdürlüğü Personeli Mehmet İşlek, Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı Rehber Öğretmen Yasin Erdem, barodan Avukat Özüm Öz ve İlçe Müftülüğünden Mustafa Çalışkan tarafından madde bağımlılığıyla mücadele konusunda bilgiler verildi.

Eğitimde, madde kullanan bir kişinin nasıl anlaşılacağı, fiziksel belirtileri ve çözüm yolları anlatıldı. Bağımlılık döngüsü, bağımlılıkta çoklu sorun, bağımlılık tedavisi ve ailelere düşen görevlerin dile getirildiği eğitimde, bağımlılıkla mücadelenin tek başına olamayacağına, toplumun tamamının bu konuda duyarlı olması gerektiğine dikkat çekildi.