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Tarsus Belediyesi, çiftçilerden aldığı 300 ton ürünü halka dağıttı

Mersin’in Tarsus ilçe Belediyesi, pandemi süreci boyunca halkın sebze ve meyve ihtiyacını karşılamak amacıyla çiftçilerden aldığı ürünleri dağıtmaya devam ediyor.

Mersin'in Tarsus ilçe Belediyesi, pandemi süreci boyunca halkın sebze ve meyve ihtiyacını karşılamak amacıyla çiftçilerden aldığı ürünleri dağıtmaya devam ediyor.


Tarsus Belediyesi, geçen 11 Mart'ta Türkiye'de görülen ilk korona virüs vakasının ardından salgınla mücadele kapsamında çalışmalarını sürdürüyor. Belediye, pandemi süreci boyunca çiftçilerin tarlada kalan 300 ton ürününü satın alarak, halkın sofrasına ulaştırdı. Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan'ın da katıldığı dağıtım ekibi havanın kararmasıyla birlikte her gün ayrı bir mahallede ihtiyaç sahibi ailelere el uzatıyor.


Halka olan desteklerini sürdürdüklerini belirten Bozdoğan, "Çukurova'nın bereketli toprağını bin bir emekle işleyen çiftçilerimizin ve halkımızın yanında olmaya ve onlara destek vermeye devam edeceğiz. Çiftçimizin tarlada kalan ürünlerinin çürümesine göz yumamazdık. Mahsulleri, dar gelirli ailelerimize ulaştırmayı sürdüreceğiz. Salgın henüz ortadan kalkmış değil. Normalleşme sürecine girdiğimiz bu dönemde salgının yayılmasına yönelik tüm önlemlerimizi aldık" dedi.

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