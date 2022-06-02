Tarsus Belediyesi, çiftçilere 2 milyon yazlık fide dağıttı

Tarsus Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Başkan Haluk Bozdoğan'ın, ata mirası olan yerli tohumların yaygınlaştırmasını sağlamak, üretim yapan çiftçilerin ihtiyaç duyduğu tohum ve fideleri temin etmek adına, üreticilere destek olmaya devam ediyor. 'Miras' projesi çerçevesinde Tarımsal Hizmetler Müdürlüğünün koordinesinde temin edilen ve yerli tohumlardan üretilen fideler çiftçilere ücretsiz dağıtılarak kırsal kalkınmanın önünü açmak için önemli adımlar atılıyor. Tarsus Belediyesi bünyesinde kurulan gen bankasından yetişen ata ve yerli tohum yazlık fideler, kıl, turşuluk, dolmalık gibi biber çeşitleri, kavun, domates, salatalık fideleri, üreticilere dağıtıldı.

Toplam 2 milyon adet fide, Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan'ın katılımı ile belediye tesislerinde çiftçilere ve vatandaşlara ücretsiz dağıtıldı.

“Toprağı hep birlikte örecek, hep birlikte başaracağız”

Başkan Bozdoğan, dağıtım töreninde yaptığı konuşmada, ata ve yerli tohumdan üretilen fidelerin çoğaltılarak geleceğe taşınması konusunda çiftçilere yönelik tavsiyelerde bulundu. Bozdoğan, “Burada aslında paylaşmayı, dayanışmayı ve bunların güzelliğini ortaya koymayı başarıyoruz. Buradaki bütün para, pul, mal, mülk sizlerin, Tarsus halkının. 2 milyon fide dağıtılacak ama biliyorsunuz büyük ve tek bir özelliğimiz var; ata tohumu olacak, yerli olacak. Çeşide bakıyorsunuz demek ki bambaşka bir tarım varmış. Zorluk çok mu? Çok. Maliyet girdilerine bakıyorsunuz, inanılmaz yükseldi. Bazen yaptığı harcamalar alın teri, ürünü aldığı zaman bunun hakkını bile çıkartamıyor. Elbette bu halkın yanında olacak tek önemli yer, onların kendi yerel yöneticileridir. Yerel yöneticilerle kol kola girip birlikte başarma, birlikte sonucu ortaya koymak önemlidir” dedi.

Tarsus Belediyesinin de çiftçiyle birlikte başaracağını vurgulayan Bozdoğan, “Yarın ürettiklerimizi, kurutma makineleriyle taçlandıracağız. Katma değerlerini koyacağız. Şurada halk marketimiz var. Bu ürettiklerimizi bu katma değerlerini koyduğumuz, kuruttuğumuz ürünleri değerlendirip pozitif artıya geçireceğiz. O yüzden sizlerden tek bir isteğim var; bir mücadele verilirken bu mücadeleyi sadece bir kişi verip başkaları seyretmeyecek; biz birlikte vereceğiz bu mücadeleyi. Müdürüyle, başkan yardımcısıyla, mühendisiyle, çiftçisiyle, köylüsüyle, işçisiyle hep birlikte öreceğiz. Güzel olan tek bir şey var, kentimizin yaşam kalitesini yükseltmek, sağlıklı ve mutlu yaşamak ve bu şekilde insanların yüzlerinin gülmesi. Ve bize de bunu en çok verecek olan tek yer, topraktır. O toprağa ne kadar iyi bakarsak sonucunu görürüz” diye konuştu.