Tarsus Belediyesi çiftçilere ücretsiz 'ata tohumu' buğday dağıttı

Tarsus Belediyesinin 'Ata Tohumu' projesi çerçevesinde belediye arazilerinde ektiği buğday tohumlarından hasat edilen ürünler, çiftçilere ücretsiz tohumluk olarak dağıtıldı.

Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan'ın öncülüğünde başlatılan 'Ata Tohumu' projesi çerçevesinde atalık buğday tohumları kısa süre önce toprakla buluştu. O tohumlardan hasat edilen ürünlerden bir kısmı vatandaşların sofrasına ulaşırken, 7 tonluk kısmı da atalık tohum olarak yeniden değerlendirilmek üzere 45 sözleşmeli çiftçiye dağıtıldı. Çiftçilere ata tohumu olarak 'karakılçık' ve 'kunduru' buğdayı, yerli tohum olarak ise 'Adana99' ve 'Ekinoks' buğdayı çeşitleri dağıtıldı. Proje ile hem çiftçiye tohum desteği sağlanacak hem de belediyenin tohum bankası her geçen yıl elindeki miktarı artıracak.

Önceliklerinin Tarsus'un köylerini hem ekonomik hem sosyal olarak kalkındırmak olduğunu belirten Başkan Bozdoğan, “Ata tohumuna sahip çıkmak, ata tohumunu devam ettirmek ciddi anlamda bu ülkede köylerimizin kalkınması demektir. Tek bir isteğimiz var, köylü ne olursa olsun kalkınacak, çiftçilerimize desteğimiz devam edecek" dedi.

Çiftçi Songül Alıcı ise verilen hizmetten ötürü teşekkür ederek, "Belediyemizin çiftçilere yönelik hizmetlerini çok beğeniyoruz. Bu sadece çiftçiye yapılan bir destek değil, hem biz kazanıyoruz hem Tarsus ekonomisi kazanıyor. Fide, fidan, balya ve benzeri birçok ürün dağıttı. Başkanımıza desteklerinden ötürü çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Tarsus Belediyesinin destekleri ile tarıma katkı sağlandığını belirten çiftçi Celil Çalışkan da "Bugün belediyemizin buğday tohum desteğinden faydalandık. Tarsus'ta bizlerin elinden tutarak destek olan bir belediyemiz var. Başkanımız Haluk Bozdoğan'ın destekleri tarımsal üretimin artmasını sağladı" şeklinde konuştu.