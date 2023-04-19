Tarsus Belediyesi Çocuk Korosuna 4 ödül

Çocuklara ve gençlere yönelik proje ve aktivitelerine devam eden Tarsus Belediyesi, kültür-sanat ve hobi kurslarının yanı sıra, basamak çatısı altında kurduğu ‘Çocuk Korosu' ile başarıdan başarıya koşuyor. Mersin Devlet Opera ve Balesi Çocuk Korosu Eğitmeni, Müzik Öğretmeni Reyhan Bezdüz'ün eğitmenliğinde ders alan çocuklar, büyük beğeni topluyor. Davet üzerine İzmir Uluslararası Çoksesli Korolar Festivali ve Mozart Akademi 6. Uluslararası Polifonik Korolar Festivaline katılan Tarsus Belediyesi Çocuk Korosu, 'Müzikalite-müzikal dinamikler başarı ödülü'ne layık görülürken, aynı zamanda 'Sahne hakimiyeti, koro disiplini, estetik görünme başarı ödülü', “Entonasyon, homojenlik ve koro tınısında başarı ödülü' ve 'Mozart PSM özendirme ödülü'ne layık görüldü.

8-12 yaş 63 çocuktan oluşan Çocuk Korosu, yoğun tempoyla kendini festivaller için hazırlıyor. Tarsus Belediyesini en iyi şekilde temsil eden çocuklar, geniş repertuarları ile dinleyenlerden yoğun beğeni topluyor. Koro ile çocuklara erken yaşta profesyonel müzik eğitimi verilerek sanat sevgisi aşılanıyor.

"Çocuklarımızla gurur duyuyoruz"

4 ödülü birden Tarsus'a kazandıran Tarsus Belediyesi Çocuk Korosu, Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan'ı ziyaret etti. Başkan Bozdoğan, çocukların başarılarıyla gurur duyduklarını söyledi. Bozdoğan, “Tarsus'ta yankılanması için kurduğumuz çocuk koromuz, uluslararası alanda bizleri temsil ediyor. Çocuklar bizim geleceğimiz, hepsi ileride çok güzel yerlerde olacak. Çocuklarımızla gurur duyuyor, başarılarının devamını diliyorum” dedi.