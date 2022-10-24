Tarsus Belediyesi, e-ruhsat uygulamasını meslek odalarıyla paylaştı

Mersin'in merkez ilçe Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz'ın, 4 Ekim'de müjdesini verdiği “Toroslar, İmarda Yalınlaşıyor” çalışmaları çerçevesinde Mersin'de ilk olarak Toroslar Belediyesi tarafından uygulamaya konulacak olan e-ruhsat, kentte tanıtılıyor.

Toroslar Belediyesinin kentte ilk olarak başlatacağı e-ruhsat uygulaması, meslek odalarıyla paylaşıldı. Vatandaşların, belediyeye gitmeden belediyenin web sitesi üzerinden dijital ortamda online olarak imar durum belgesi ve ruhsat alabileceği, başvuru takiplerini hızlı ve pratik bir şekilde yapabileceği e-ruhsat uygulaması, en kısa zamanda hizmete geçecek. İmardan Sorumlu Başkan Yardımcısı Meltem Barutcu ile İmar ve Şehircilik Müdürü Ertuğan Genel tarafından gerçekleştirilen toplantıda, Mimarlar Odası, İnşaat Mühendisleri Odası, Makina Mühendisleri Odası ve Elektrik Mühendisleri Odası'nın görevlendirdiği katılımcılara sistemin işleyişi ile ilgili bir sunum yapıldı.

“Vatandaşlar, ruhsat işlemlerini tek adresten kısa sürede yapabilecek”

“Toplam Kalite Yönetim Sistemi” çalışmaları çerçevesinde İmar Süreçleri Yalınlaştırma projesinde imarla ilgili birimlerde yalın iş süreçleri oluşturan ve eğitim seminerleri düzenleyen Toroslar Belediyesi, e-ruhsat uygulaması ile de yeni nesil belediyecilikte öncü olmaya devam ediyor. Belediyenin, web sitesi üzerinde açılacak e-ruhsat sisteminden yapılan müracaatlar sonrası ilgili birimler tarafından gerçekleştirilen kontrollerin ardından ruhsatlar verilecek. Vatandaşlar, ruhsat almak için gerekli tüm aşamaları belediyeye gelmeden sistem üzerinde tamamlayarak sadece ruhsatı teslim almak üzere belediyede ağırlanacak. Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, e-ruhsat uygulamasının Toroslar'a ve Mersin'e hayırlı olmasını dileyerek, "Vatandaşlarımız, artık ruhsat işlemlerini yapmak için belediyeye gelmek zorunda kalmayacak. Ruhsat için gerekli olan belgelerini internet üzerinden web sitemize girerek tamamlayacak” dedi.

Konut alanı, çalışma alanı, alternatif turizm ve tarım alanlarında Toroslar'ın, diğer ilçelerden bir adım öne çıktığını vurgulayan Yılmaz, "İlçemiz, gelişmeye açık bir bölge. Verdiğimiz hizmeti, çağın, sahanın, bilginin gereklerine uygun olarak en hızlı ve doğru bir şekilde gerçekleştirmek bizim görevimiz. Bu noktada imarda yalınlaşıyor ve e-ruhsat uygulamasına geçiyoruz. Mersin'de bir ilk olan bu uygulama ile amacımız, vatandaşımıza daha hızlı ve daha kaliteli hizmet sunmaktır. E-ruhsat uygulamamızın şimdiden ilçemize ve kentimize hayırlı olmasını diliyorum” şeklinde konuştu.