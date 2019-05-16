Tarsus Belediyesi, Engeliler Haftasını etkinlikler kutladı

Engelliler Haftası çerçevesinde 14-15 Mayıs tarihlerinde Tarsus Kültür Parkında gerçekleştirilen etkinliklere katılım yoğun oldu. Etkinliklerde müzik dinletileri ve eğlencelerin yanı sıra düzenlenen panellerde engellilerin sorunlarına dikkat çekildi. Uzmanlar, ortopedi, talesemi, otizm, işitme engelli ve zihinsel engeliler konularında yaptıkları sunumlarda, bu sorunları bir nebzede olsa ortadan kaldırabilmek ve engelleri aşabilmek adına izlenmesi gereken yolları ve yapılması gerekenleri anlattılar.

Etkinliğin eğlence bölümlerinde ise İnci Rehabilitasyon Merkezi öğrencileri bir gösteri sergilerken, Halk Eğitim Merkezinde işaret dili eğitimi alan kursiyerler de etkinlikte çalınan şarkıları işaret diline çevirdi. Müzik dinletilerinde engelli derneklerinin üyeleri ile katılımcılar, sanatçılara oynadıkları oyunlar ve alkışlarla eşlik ederken, coşku dolu anlar yaşandı.

İftar saati yaklaştığında ise seslendirilen ilahiler ve yapılan dualar eşliğinde yemek dağımı yapılıp ezanın okunması ile birlikte hep beraber oruçlarını açmanın mutluluğunu yaşayan vatandaşlar, düzenlenen etkinlik için Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan'a teşekkür ettiler.

Kente hizmet noktasında engellileri ve sağlık konularını ön planda tutarak çeşitli projeleri hayata geçireceklerini belirten Başkan Bozdoğan, şeffaf belediyecilik anlayışı ile çevreciliği ve kent bilincini ortaya çıkararak herkesin sevdiği, yerli ve yabancı turistlerin gelmek için can atacağı bir Tarsus'u ortaya çıkarmak amacıyla çaba sarf edeceklerini bildirdi.