Tarsus Belediyesi, hayvan üreticilerine 22 ton saman balyası dağıtacak

Tarsus Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Başkan Haluk Bozdoğan'ın çiftçilere yönelik destekleri devam ediyor. Geçen yıl belediye arazilerine ekilen buğday ve arpadan elde ettiği 30 ton samanı, küçük ölçekli üreticiye hediye eden Tarsus Belediyesi, bu yıl da 70 dönüm belediye arazilerine ekilen buğday ve arpanın hasadı sonrası elde edilen 22 ton balya samanı, hayvancılıkla uğraşan Tarsuslu üreticilere ücretsiz olarak dağıtacak. Üretici başına verilen ortalama balya saman ile hayvan üreticilerinin 5-6 aylık yem ihtiyacı karşılanıyor.

“Emek veren, alın teri döken üreticilerimizin yanındayız”

Ücretsiz saman dağıtımı hakkında açıklamalarda bulunan Başkan Bozdoğan, “Biz, Tarsus Belediyesi olarak üretmenin ne kadar kıymetli olduğunun farkındayız. Bu farkındalıkla göreve geldikten sonra daha önce kullanılmayan, atıl durumdaki belediye arazilerini üretime kazandırdık. Bu arazilere birçok ekim yaptığımız gibi buğday ve arpa da ektik ve hasattan yaklaşık 22 ton balya saman elde ettik. Elde ettiğimiz samanları kentimizde üreticilik yapan ihtiyaç sahibi küçük ölçekli hayvan üreticilerimize ücretsiz dağıtıyoruz. Tarım ve hayvancılıkla iştigal eden, emek veren, alın teri döken, geçimini üreterek sağlayan Tarsuslu hemşerilerimize destek olmayı sürdüreceğiz. Tarsus için üretmeye devam edeceğiz” dedi.