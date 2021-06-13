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Tarsus Belediyesi Kadın Basketbol Takımı şampiyon oldu

Tarsus Belediyesi Kadın Basketbol Takımı, Ankara Spor Salonunda oynanan maçta Rize Belediyesi Kadın Basketbol Takımını 70-53’lük skorla mağlup ederek, Türkiye Kadınlar Bölgesel Basketbol Ligi grubunu şampiyon olarak tamamladı.

Tarsus Belediyesi Kadın Basketbol Takımı, Ankara Spor Salonunda oynanan maçta Rize Belediyesi Kadın Basketbol Takımını 70-53'lük skorla mağlup ederek, Türkiye Kadınlar Bölgesel Basketbol Ligi grubunu şampiyon olarak tamamladı.


Türkiye Kadınlar Bölgesel Basketbol Ligi Final Grubu maçları tamamlandı. 7-12 Haziran tarihleri arasında Ankara Spor Salonunda düzenlenen müsabakalarda, 5 maç sonunda 4 galibiyet alan Tarsus Belediyesi şampiyon olurken, Rize Belediyesi de ikinci sırada yer alarak 2021-2022 sezonunda Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi'nde mücadele etmeye hak kazandı.


Maçın ilk periyodunda gösterdiği güçlü savunma ile rakibini baskılayan Tarsus Belediyesi Kadın Basket ekibi, birinci periyodu 14-12 önde kapattı. Tarsus ekibi, 33-28'lik skorla kapattığı 2. periyodun ardından 3. periyotta da ağırlığını koruyarak 53-46 ile önde bitirdi. Güçlü kadrosuyla Rize ekibini 4. periyotta da zorlayan Tarsus ekibi, karşılaşmayı 70-53 önde bitirerek final gurubu maçında şampiyonluğu hak ederek 1.lig'e hazır olduğunu gösterdi.


Ayrıca Final Grubunda sezonun en değerli oyuncusu seçilen Tarsus Belediyesinden Julia Suzan Demirer'e de kupa verildi.

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