Tarsus Belediyesi Kadın Basketbol Takımı, Süper Lig'e yükseldi

Ligi'nde sezonu şampiyon olarak tamamlayan Tarsus Belediyesi Kadın Basketbol Takımı, önümüzdeki sezon Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde mücadele etmeye hak kazandı.

Ligi'nde mücadele eden Tarsus Belediyesi Kadın Basketbol Takımı, şampiyonluk maçında İzmit Belediyespor'u 65- 49 yenerek, şampiyonluğa ulaştı.

Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, her zaman destekte olduğunu belirterek "Tarsus Belediyesi Kadın Basketbol Takımımızı kutluyorum. Her zaman galibiyetlerle geleceklerini biliyorum ve bu anlamda tüm kalbimle onların yanındayım" dedi.