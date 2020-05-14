Tarsus Belediyesi, kadın kooperatifi TEKKOOP'a ortak oldu

Haluk Bozdoğan'ın eşi Derya Özinç Bozdoğan'ın öncülüğünde kurulan Tarsus Emekçi Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifine (TEKKOOP) ortak oldu.

Tarsus Belediyesinden yapılan açıklamaya göre TEKKOOP, Tarsus genelinde yaşayan girişimci ruha sahip kadınları sosyal, kültürel ve ekonomik açıdan güçlendirmek, ortak sorunlara çözüm bulmak amacıyla kuruldu. Tarsus Belediye Başkanı Bozdoğan da Tarsus Emekçi Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifine destek vermeye devam ediyor.

Emekçi Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifine ortak olunması, üretilecek projelere ve faaliyetlere yasal zeminde destek verilebilmesi için alınan meclis kararının ardından Belediye Başkan Yardımcısı Ünzile Kuru, belediyenin kooperatife ortaklık başvurusunu yaptı.

Kooperatif Başkanı Derya Özinç Bozdoğan ve Belediye Temsilcisi Yasemin Kırğıl ile bir araya gelen Kuru, yaptığı açıklamada, “Ev işlerinin yanı sıra topluma faydalı bireyler yetiştirme gayreti ile çocuklarını yaşama hazırlayan kadınların ekonomik olarak daha güçlü olmalarına vesile olmak amacıyla bu ortaklığı önemsiyoruz. Güçlü bir kooperatifle kadınlarımızın aile ekonomisine sunacağı katkı hafife alınmamalıdır. Belediye Başkanımız Haluk Bozdoğan'ın kadınlara yönelik projelere verdiği sonsuz desteğe teşekkürlerimizi sunuyoruz” dedi.

Ortaklık başvurusunu memnuniyetle kabul ettiklerini belirten Bozdoğan ise “Belediyemizin, kadınlarımızı sosyal, kültürel ve ekonomik açıdan güçlendirmek ve ortak sorunlarına çözüm bulmak amacıyla Tarsus Emekçi Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifimize üye olmak için aldığı meclis kararıyla belediyenin atadığı ortak üye temsilcisi Başkan Yardımcısı Ünzile Kuru ile Tarsus Belediyesinin ortaklık başvurusunu alarak kaydını yaptık. Kentimize hayırlı olsun. Belediyemizle el ele vererek daha güçlü bir şekilde kadınlarımıza yardımcı olmak adına varımızı yoğumuzu ortaya koyacağız. Girişimci ruha sahip tüm kadınlarımızı kooperatifimize gelerek daha üretken bir toplumu oluşturmak için birlikte olmaya davet ediyoruz” diye konuştu.