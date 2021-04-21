Tarsus Belediyesi, köylülere hamur makinası dağıtıyor

Mersin'in Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan'ın köy gezilerinde sözünü verdiği hamur yoğurma makineleri, merkez noktalara dağıtılmaya başlandı.

Ova ve kırsal mahallelerde kadınlardan gelen talepler üzerine harekete geçen Tarsus Belediyesi Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü, ilk olarak Kaburgediği Mahallesinde hamur makinelerini vatandaşlara teslim etti.

Konuyla ilgili açıklama yapan Bozdoğan, "Kırsal alanlarda yaşayan kadınlarımızın hayat şartları şehirde yaşayan kadınlarımızdan daha zor, bu zorluklardan birisi de ekmek yapmanın zorluğudur. Bu doğrultuda köy gezilerimiz sırasında bizlerden hamur yoğurma makinası talep eden kadınlarımızın bu ihtiyaçlarını karşılıksız bırakmadık ve hamur makinaları alarak köylülerimize teslim etmeye başladık. Kadınlarımız için oldukça zahmetli olan hamur yoğurma işlemi fiziki olarak zor ve zahmetli olması nedeniyle sırt ağrısı, boyun ağrısı veya eklem ağrısı gibi rahatsızlıklar yaratmanın yanı sıra hamur yoğurma işinin çok vakit alması da ayrı bir problem yaratıyor. Tüm bu problemlere çözüm olabilmek ve topluma daha sağlıklı daha üretici kadınlar kazandırabilmek için çalışıyoruz bu doğrultuda gerekeni yapıp kadınlarımızı desteklemeye devam edeceğiz” dedi.

Köylü kadınlar ise en büyük sorunlardan biri olan hamur yapma problemlerine çözüm sunduğu ve isteklerini karşılıksız bırakmadığı için Başkan Bozdoğan'a teşekkürlerini ilettiler.