Tarsus Belediyesi kreşlerle çocukları nitelikli eğitime hazırlıyor

Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan çocukların doğayla iç içe büyümelerini sağlamak amacıyla tasarlanmış modern ve sürdürülebilir olan Yenice Mahallesinde bulunan Doğa Kreş ve Gündüz Bakım Evinin açılışını gerçekleştirdi. Açılışın ardından protokol üyeleriyle merkezi gezip bilgi alan Başkan Bozdoğan, çocuklarla vakit geçirdi. Belediyenin yaptığı bu hizmetle çocuklar, doğal kaynakları koruma bilinciyle yetişecek ve doğayla sürdürülebilir bir ilişki kurmayı öğrenecekler.

"Kreşler bizim en önemli eserlerimizden"

"Söz verdiğimiz tüm planlarımızı gerçekleştirdik" diyen Bozdoğan, "Bizler ilk göreve geldiğimizde bir mottoyu belirlemiştik eğiten, üreten, sağlıklı, kültürlü Tarsus. Eğiten, üreten kültürlü, sağlıklı Tarsus derken aslında bunların her birine de neler yapılması gerektiğini beş yıllık bir stratejiyi ortaya koymuştuk. Beş yıllık stratejiye baktığımda yüzde doksan üç gerçekleşmiş gözüküyor. Bilgi aktarmaktan çok insanların yaşayarak öğrenmesine yardımcı olacak olan bu tür eğitim kurumlarının önemi gerçekten ortada. En azından çocuklarımızın kuralları etkili olarak öğrenmesi, birlikte yaşayarak oyun oynayarak, yemek yiyerek, uyuyarak ortaklaşa paylaşımları göstererek büyümeleri belki de bizim ısrarla söylediğimiz insanların ne düşünecekleri değil nasıl düşüneceklerini öğretme konusunda en önemli eserlerden biri" dedi.

"Tarsus Belediyesi ilkleri gerçekleştiriyor"

Tarsus Belediyesinin halk odaklı projelerini Yenice halkına anlatan Bozdoğan, "Bir belediye düşünün, koca Mersin'de su fiyatının en ucuz olduğu yer Tarsus, herkes bunu bilsin. Atık bedelini almayan tek ilçe Tarsus. Vatandaşın cebinde kalıyor bu para. İkinci ekmek fabrikasını bitiriyoruz. Allah izin verirse de bu önümüzdeki ay faaliyete geçiriyoruz. Buradaki ikinci ekmek fabrikasını yapmamın tek amacı da tüm Tarsus'un köylerini ekmeklerin gitmesi içindi. Benim halkım için önemli olan ekmektir, sudur. Ve Tarsus il olduğunda ilk vereceğim müjde de Tarsus'ta su bedelini belki on kuruşlara beş kuruşlara çekeceğiz. Bunu yapan tek bir belediye olacak o da Tarsus Belediyesi. Bu konuda hepinize söz veriyorum" ifadelerini kullandı.